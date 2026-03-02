PodcastConcursosEventos
¿Crees poder vencer Al Maxima AI?

Sintoniza a las 8:30am y 4:30pm lunes a viernes para tu oportunidad de vencer nuestra ai y ganar billete ¡Es humano vs. inteligencia artificial… y tú puedes ganar! 92.5 Máxima…

¡Es humano vs. inteligencia artificial… y tú puedes ganar!

92.5 Máxima te reta a enfrentarte al poderoso Máxima AI. Si lo vences, ¡te llevas el premio! 💰🎉

¿Tienes la rapidez, el conocimiento y la astucia para ganarle a la máquina? Es momento de demostrarlo.

Llama para ganar a las 8:30 AM y a las 4:30 PM
Cuando escuches la señal al aire, marca y participa. Si logras vencer al Máxima AI… ¡el premio es tuyo!

⚡ Dos oportunidades todos los días.
⚡ Dos chances para demostrar que el humano manda.
⚡ Dos momentos para ganar en grande.

Sintoniza, prepárate y demuestra que puedes vencer al Máxima AI.

Official Contest Rules

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 3/2-3/27/26
  • How Winner Is Being Selected: Listen to Win
  • When The Winner Is Being Selected: 3/2-3/27/26
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 10
  • What The Prize Is: Variable Cash based on when the listener stop the clock
  • Prize Value: $76
  • Who Is Providing The Prize: Live Nation
cash
