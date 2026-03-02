¿Crees poder vencer Al Maxima AI?

Sintoniza a las 8:30am y 4:30pm lunes a viernes para tu oportunidad de vencer nuestra ai y ganar billete
¡Es humano vs. inteligencia artificial… y tú puedes ganar!
92.5 Máxima te reta a enfrentarte al poderoso Máxima AI. Si lo vences, ¡te llevas el premio! 💰🎉
¿Tienes la rapidez, el conocimiento y la astucia para ganarle a la máquina? Es momento de demostrarlo.
Llama para ganar a las 8:30 AM y a las 4:30 PM
Cuando escuches la señal al aire, marca y participa. Si logras vencer al Máxima AI… ¡el premio es tuyo!
⚡ Dos oportunidades todos los días.
⚡ Dos chances para demostrar que el humano manda.
⚡ Dos momentos para ganar en grande.
Sintoniza, prepárate y demuestra que puedes vencer al Máxima AI.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 3/2-3/27/26
- How Winner Is Being Selected: Listen to Win
- When The Winner Is Being Selected: 3/2-3/27/26
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 10
- What The Prize Is: Variable Cash based on when the listener stop the clock
- Prize Value: $76
- Who Is Providing The Prize: Live Nation