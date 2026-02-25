PodcastConcursosEventos
Shakira Podría Hacer Historia en el Rock & Roll

La superestrella del pop latino Shakira acaba de ser nominada para la Clase 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll, un logro importante que reconoce su influencia…

Jen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 02: Colombian singer Shakira plays the drums during the Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show at Hard Rock Stadium on February 02, 2020 in Miami, Florida. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
(Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

La superestrella del pop latino Shakira acaba de ser nominada para la Clase 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll, un logro importante que reconoce su influencia mucho más allá de la pista de baile.

Desde que irrumpió en la escena mundial con éxitos que mezclan géneros como "Hips Don't Lie" y "Waka Waka (This Time for Africa)", Shakira ha redefinido lo que significa ser un ícono del pop mundial al fusionar ritmos latinos con rock, pop y música del mundo. Ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo, ganado múltiples Grammys y Latin Grammys, y estableció un Récord Guinness en 2025 por la gira mundial más taquillera de un artista latino, demostrando su poder estelar duradero y su impacto cultural.

Su nominación al Salón de la Fama la coloca entre leyendas de rock, pop, rap y R&B, desde Iron Maiden hasta Wu-Tang Clan — destacando cómo su sonido innovador ayudó a llevar la música latina a los escenarios principales alrededor del mundo.

Los fanáticos pueden votar en la votación de fans del Rock Hall como parte del proceso de nominación, y se espera que los inductores oficiales sean anunciados esta primavera.

