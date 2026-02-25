Christian Nodal habla sobre la controversia con Cazzu

El drama con Christian Nodal empezó después de que salió la canción "Rosita", con Tainy, Jhayco y Rauw Alejandro. Una línea en particular de la canción llamó la atención de la gente. "Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal," hizo que Cazzu lo viera como un ataque personal.

Cazzu interpretó la línea como una indirecta relacionada con su relación pasada que se hizo pública del 2022 al 2023. Tuvieron una hija llamada Inti y se separaron en el 2024. Poco después, Nodal se casó con Ángela Aguilar, lo que desató una batalla legal sobre la manutención de la niña en Argentina.

Respondiendo a las críticas, Nodal escribió un post detallado en Instagram. "¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, 'como Christian Nodal'," le dijo Christian Nodal a People en Español. Aclaró que se refería a su reputación de romances rápidos, no como un insulto.

La cronología de los eventos comenzó el 21 de febrero del 2026, cuando Rauw Alejandro apoyó la canción. Cazzu dejó de seguir a Rauw, Tainy y Jhayco. El 22 de febrero, Jhayco tuiteó una línea, y Cazzu respondió indirectamente. Para el 24 de febrero, Cazzu publicó un artículo criticando la letra, lo que llevó a Nodal a defenderse.

"Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía," declaró, enfatizando que la canción no tenía la intención de ofender a nadie.

La línea controversial, "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal," se convirtió en un símbolo de amor impulsivo y provocó reacciones de los fans. Lo vieron como insensible considerando el pasado de la pareja.

Nodal también destacó que los asuntos relacionados con la paternidad son muy importantes y no deberían ser manipulados. "Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado," le dijo Christian Nodal a People en Español. Recalcó que su hija no debería ser traída al ojo público.

Christian Nodal también habló sobre el tema del apoyo financiero, diciendo que proporcionó ayuda económica para su hija y disputó las afirmaciones de Cazzu durante las discusiones en Argentina. Negó las acusaciones de prevenir viajes o visitas y pidió pruebas de tales reclamos.

Comentando más, Nodal insinuó sobre "indirectas" que involucraban fotos con personas que anteriormente Cazzu consideraba "imperdonables". Esto sugirió posibles conexiones con artistas como Bad Bunny y otros.

Continuando, Nodal cuestionó cambios en las presentaciones de Cazzu en el escenario y habló públicamente sobre decisiones artísticas, comentando, "No hay necesidad de inventar ni agredir a nadie para ser más 'artista'," respecto a los cambios públicos que Cazzu hizo en su música.

Nodal acusó a Cazzu de inventar "permisos negados" para viajar a Estados Unidos con Inti por motivos de trabajo sin proporcionar pruebas.