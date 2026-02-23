PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Listen To Win A Pair Of Tickets To See Peso Pluma

La superestrella mundial Peso Pluma llegará a la Benchmark International Arena el 18 de abril de 2026, ¡y 92.5 Máxima te da la oportunidad de ganar tu boleto! Uno de…

smckenzie

La superestrella mundial Peso Pluma llegará a la Benchmark International Arena el 18 de abril de 2026, ¡y 92.5 Máxima te da la oportunidad de ganar tu boleto!

Uno de los artistas más influyentes del momento, Peso Pluma ha revolucionado la música regional mexicana con su estilo único que combina corridos tumbados, sonidos urbanos y modernos. Con éxitos que dominan las listas y millones de reproducciones en todo el mundo, su show en vivo promete ser una experiencia llena de energía, luces y todas las canciones que conoces de memoria.

📻 Sintoniza toda la semana con Tony y Valerie junto a DJ Neko para tener la oportunidad de ganar.

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 2/23-2/2726
  • How Winner Is Being Selected: Listen to Win
  • When The Winner Is Being Selected: 2/23-2/2726
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 10
  • What The Prize Is: A pair of tickets to see Peso Pluma @ Benchmark International on 4.18.26
  • Prize Value: $76
  • Who Is Providing The Prize: Live Nation
peso pluma
smckenzieWriter
Related Stories
Enter To Win 4 Packs Of Tickets To The Bay Area Renaissance Festival
ContestsEnter To Win 4 Packs Of Tickets To The Bay Area Renaissance Festivalsmckenzie
Listen To Win 4 Packs Of Tickets To The Bay Area Renaissance Festival
ContestsListen To Win 4 Packs Of Tickets To The Bay Area Renaissance Festivalsmckenzie
92.5 MAXIMA QUIERE LLEVARTE A UNIVERSAL ORLANDO RESORT
Contests92.5 MAXIMA QUIERE LLEVARTE A UNIVERSAL ORLANDO RESORTsmckenzie
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect