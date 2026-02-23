Listen To Win A Pair Of Tickets To See Peso Pluma

La superestrella mundial Peso Pluma llegará a la Benchmark International Arena el 18 de abril de 2026, ¡y 92.5 Máxima te da la oportunidad de ganar tu boleto!

Uno de los artistas más influyentes del momento, Peso Pluma ha revolucionado la música regional mexicana con su estilo único que combina corridos tumbados, sonidos urbanos y modernos. Con éxitos que dominan las listas y millones de reproducciones en todo el mundo, su show en vivo promete ser una experiencia llena de energía, luces y todas las canciones que conoces de memoria.