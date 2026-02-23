Honrando a Willie Colón: Un Impacto Duradero en el Mundo de la Salsa

Willie Colón, el legendario músico y compositor de salsa, falleció el 21 de febrero de 2026, a los 75 años. Su familia confirmó esta triste noticia.

Un verdadero ícono nuyorican, Colón comenzó su carrera como trombonista a los 14 años. Su álbum debut El Malo en 1967 marcó su entrada a la vibrante escena salsera de Nueva York, mezclando ritmos caribeños con estilos populares.

Luego llegó Siembra en 1978, creado con Rubén Blades, que se convirtió en el álbum de salsa más vendido de todos los tiempos. Rolling Stone lo clasificó como el álbum de salsa número uno, y sigue siendo el más vendido de Fania Records.

Colón y Héctor Lavoe tuvieron ocho años de éxito. Crearon éxitos como "Ojalá que te pique un mosquito" en 1969 y "La Murga" alrededor de 1970. Sus álbumes Asalto Navideño mezclaron el folclor puertorriqueño con la salsa.

"Lo que no quería creer: Willie Colón de verdad ha fallecido", dijo Blades a Rolling Stone. Su colaboración transformó la salsa, añadiendo temas sociopolíticos.

Colón también colaboró con Celia Cruz en el álbum de 1981 Celia & Willie. La canción Solo Ellos Pudieron Hacer Este Álbum se convirtió en un éxito, mostrando la habilidad de Colón para combinar la salsa con varios talentos vocales como Ismael Miranda y Soledad Bravo.

Marc Anthony, quien revivió los clásicos de Colón y Lavoe para El Cantante en 2007, dijo: "Maestro, gracias por tu legado. Tu música vive para siempre".

El álbum de 2024 de Rauw Alejandro Cosa Nuestra se inspiró en el lanzamiento de Colón de 1969. "Para mí, personalmente, tu arte me inspiró y me guió", compartió Alejandro en tributo. Colón le enseñó a Alejandro y Crespo el valor de la creatividad en la música.

La carrera de Colón brilló tanto como intérprete y productor, reviviendo la carrera de Mon Rivera y creando álbumes destacados para Cruz, Miranda y Bravo. Sus proyectos en solitario, como Legal Alien, mostraron la versatilidad y el atractivo de su música.

Recibió un Grammy por Trayectoria en 2004, y Billboard lo incluyó entre los 30 artistas latinos más influyentes en 2015. Sus extensas giras llegaron a generaciones en las Américas y Europa desde 2016 hasta 2019.

Elvis Crespo admiraba la experiencia y el talento de Willie Colón. "Fue un artista genio que se adaptó de músico a productor, de productor a corista, y de corista a vocalista principal", dijo Crespo.