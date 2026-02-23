PodcastConcursosEventos
92.5 MAXIMA QUIERE LLEVARTE A UNIVERSAL ORLANDO RESORT

¡Tenemos tu oportunidad de ganar boletos! Diviértete todo el día en el Mardi Gras: un carnaval con sabores internacionales en Universal Orlando Resort, del 7 de febrero al 4 de…

¡Tenemos tu oportunidad de ganar boletos! Diviértete todo el día en el Mardi Gras: un carnaval con sabores internacionales en Universal Orlando Resort, del 7 de febrero al 4 de abril. Disfruta de un espectacular desfile lleno de carrozas, además de conciertos en vivo durantenoches seleccionadas. Y prueba comida de diferentes partes del mundo, a la venta. Vive la alegría del Mardi Gras.


Para participar, escuchen entre semana a Tony y Valerie para tener la oportunidad de ganar un paquete de 4 entradas

Podrías ganar un premio para [4] personas, que incluye:

  • 1-Día Parque-a-Parque admisión para los dos parques temáticos Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure
  • 1-Día Acceso al estacionamiento regular de Universal Orlando para un vehículo

CONTEST RULES:

  • How To Enter: Listen for the cue to call on WiLD 94.1
  • When To Listen/Enter: 2/23-3/6/2026
  • How The Winner Is Selected: The designated caller (as announced by the on-air personality prior to the cue to call) that gets through to the station contest line will be selected and upon verification, win.
  • What Do You Win?
    • 1-Día Parque-a-Parque admisión para los dos parques temáticos Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure
    • 1-Día Acceso al estacionamiento regular de Universal Orlando para un vehículo
  • Who Is Providing The Prize? Universal Orlando Resort

El evento no se suspende por lluvia. No se hacen cambios, devoluciones o reembolsos. Los precios, las fechas, los horarios, las atracciones, el entretenimiento, y/o los detalles de las actividades, están sujetos a cambios y/o cancelaciones sin previo aviso. Pueden aplicarse restricciones adicionales. Universal elements and all related indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Universal Orlando Resort
