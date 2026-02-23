92.5 MAXIMA QUIERE LLEVARTE A UNIVERSAL ORLANDO RESORT

¡Tenemos tu oportunidad de ganar boletos! Diviértete todo el día en el Mardi Gras: un carnaval con sabores internacionales en Universal Orlando Resort, del 7 de febrero al 4 de abril. Disfruta de un espectacular desfile lleno de carrozas, además de conciertos en vivo durantenoches seleccionadas. Y prueba comida de diferentes partes del mundo, a la venta. Vive la alegría del Mardi Gras.



Para participar, escuchen entre semana a Tony y Valerie para tener la oportunidad de ganar un paquete de 4 entradas

Podrías ganar un premio para [4] personas, que incluye:

1-Día Parque-a-Parque admisión para los dos parques temáticos Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure

1-Día Acceso al estacionamiento regular de Universal Orlando para un vehículo

CONTEST RULES:

How To Enter : Listen for the cue to call on WiLD 94.1

2/23-3/6/2026

2/23-3/6/2026 How The Winner Is Selected: The designated caller (as announced by the on-air personality prior to the cue to call) that gets through to the station contest line will be selected and upon verification, win.

Who Is Providing The Prize? Universal Orlando Resort