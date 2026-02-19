Disputa de Derechos de Autor de Karol G Termina con Disculpa de los Productores

La cantante colombiana Karol G recibió una disculpa después de que los productores retiraran su demanda por derechos de autor en su contra, resolviendo un problema legal relacionado con su éxito del 2023 "Gatúbela."

La demanda, iniciada en Miami por Jack Hernández de Ocean Vibes y Dick Alfredo Caballero Rodríguez de Alfr3d Beats, alegaba que "Gatúbela" tomó elementos de su canción anterior "Punto G." Sin embargo, la evidencia mostró que DJ Maff creó "Gatúbela" dos semanas antes del lanzamiento de "Punto G," lo que llevó a que se desestimara la demanda.

En el comunicado oficial, dijeron: "Considerando la evidencia, vamos a retirar la demanda y expresamos nuestras más sinceras disculpas a Karol G y DJ Maff por las acusaciones incorrectas y las acusaciones públicas. Nuestras afirmaciones estaban equivocadas. Les deseamos lo mejor a Karol G, DJ Maff y todos los involucrados."

Los productores tienen la intención de disculparse en inglés y español en las redes sociales incluyendo YouTube, Instagram y Facebook. Su disculpa llegó poco después del cumpleaños de Karol G, que la actriz Sofía Vergara celebró con un tributo.

"Mañana Será Bonito" de Karol G la convirtió en la primera artista femenina en llegar al número uno del Billboard 200 con un álbum completamente en español, ganando el Latin Grammy al Álbum del Año. "Gatúbela" ganó popularidad en las plataformas de streaming y en las listas de música latina.

La acusación afirmaba que "Gatúbela" copió un riff y melodía de "Punto G," que era seis semanas más antigua. Un musicólogo independiente encontró similitudes notables entre ellas. Alfr3d Beats mencionó que el beat, etiquetado como "Carol G x Feid type beat," estaba disponible en YouTube cuando DJ Maff presentó el adelanto de "Gatúbela."

Este caso siguió a acusaciones anteriores de plagio contra Karol G. En 2024, "Contigo" enfrentó escrutinio por su parecido con "Bleeding Love" de Leona Lewis, que luego se aclaró como un sample con licencia. Otra demanda de René Lorente fue desestimada en 2023, ya que la evidencia para una reclamación de plagio de $50 millones contra "Don't Be Shy" era insuficiente.