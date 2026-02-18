Ricky Martin Comparte la Importancia de su Aparición en el Super Bowl

Ricky Martin emocionó a sus fans con una aparición sorpresa durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX de Bad Bunny en Apple Music. El evento fue transmitido por NBC, Telemundo y Peacock.

Ricky Martin, quien es de Puerto Rico, cantó un verso de la canción "Lo Que Le Pasó a Hawaii". Esta canción, del álbum de Bad Bunny "Debí Tirar Más Fotos", habla sobre problemas como la gentrificación intensa en Puerto Rico.

Después de la presentación, Martin expresó sus sentimientos, llamándolo un "tsunami de emociones". También mencionó lo especial que fue presentarse con Bad Bunny, también conocido como Benito. "Fue increíble. La energía es como, es tan hermosa. Y luego, obviamente, estar aquí con Benito representando mi cultura es simplemente maravilloso", le dijo Ricky Martin a ET.

Antes de subir al escenario, Martin llegó con una bandera de Puerto Rico en su bolso y esperó fuera de la vista junto a la pared del estadio antes de aparecer nueve minutos después de que comenzara el show de Bad Bunny. La multitud en el túnel lo recibió con fuertes aplausos después.

Los fans esperaban que invitados como Daddy Yankee, Don Omar o Tego Calderón se unieran a Bad Bunny. En cambio, Martin hizo la entrada sorpresa.

Durante la presentación, José Eduardo Santana tocó el cuatro, el instrumento nacional de Puerto Rico, mientras Martin se sentaba en una silla plástica blanca, recordando el arte del álbum. El escenario fue diseñado para evocar la nostalgia latina.

La breve presentación destacó problemas sociales con una balada sobre la gentrificación y los temores de desplazamiento. Tanto Puerto Rico como Hawaii se convirtieron en territorios de Estados Unidos en 1898 y enfrentan desafíos similares.

El momento fue visto como un acto de protesta, enfatizando el crecimiento de la música latina en Estados Unidos. Martin elogió a Bad Bunny diciendo: "Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces". Apreció que Bad Bunny se mantuviera fiel a la cultura y música de Puerto Rico.

Después del show, las reproducciones de la música de Martin en Estados Unidos aumentaron un 15%. Hubo 429 descargas digitales de su colección.