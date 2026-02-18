Predicciones de Premio Lo Nuestro 2026 y Cómo Verlo

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2026 promete mucha emoción el 19 de febrero de 2026. Los fans están esperando con ansias este evento anual que celebra la música latina, reconociendo el talento en pop, banda y reggaetón.

El show iluminará Miami, un lugar vibrante y lleno de música. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones en vivo de los mejores artistas latinos. Esperen ver caras conocidas con sus grandes éxitos. El tema de este año, "Honrando lo que Somos", "honrará el orgullo de dónde venimos y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo tributo a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define," según un comunicado de prensa.

Desde que comenzó en 1989, Premio Lo Nuestro ha reconocido el talento musical en varias categorías. Cada año, artistas, bandas y productores ganan premios basados en los votos de los fans.

Hay varias maneras de disfrutar el show. Univision, una cadena líder en entretenimiento latino, lo transmitirá. También está disponible por streaming a través de Univision en línea.

Se anima a los fans a votar por sus artistas favoritos para ayudarlos a ganar. La votación se lleva a cabo en el sitio web oficial de Premio Lo Nuestro. Sus votos determinan quién recibe un trofeo durante la ceremonia.