La Residencia de Marc Anthony en Vegas Trae Momentos Especiales y Música Nueva

La residencia de Marc Anthony en Las Vegas, "Vegas...My Way!" en el BleauLive Theater del Fontainebleau va a ser una experiencia única en la vida.

Anunciada el 4 de noviembre de 2025, esta residencia incluye 10 presentaciones el próximo año. Es la antesala de una gira mundial más grande de 100 fechas planeada para 2027. Los shows están programados del 13 al 15 de febrero y el 20 y 21 de febrero, además de algunos shows de verano, como el 24-25 de julio, 29-31 de julio, y el 1 de agosto de 2026.

Anthony va a interpretar canciones que nunca ha cantado en vivo. Los fans pueden esperar duetos, canciones en inglés, baladas y temas de salsa. Van a estar incluidos éxitos como "Vivir Mi Vida," "Ahora Quien," y "I Need to Know", junto con colaboraciones como "La Gozadera" con Gente De Zona.

"Esta residencia marca un nuevo capítulo en mi trayectoria," compartió Anthony con Remezcla. "Las Vegas siempre ha sido sinónimo de reinvención y entretenimiento atemporal, y este show encarna ese espíritu." Interpretando canciones tanto en inglés como en español, el enfoque está en shows más íntimos, alejándose de sus eventos habituales en estadios grandes.

Anthony tiene cuatro Grammys y ocho Latin Grammys. Su éxito hace que estos shows en teatro sean especiales, diferentes a las típicas giras de estadios. Ha vendido millones de álbumes alrededor del mundo y logrado 114 canciones en el No. 1 con más de 15.218 mil millones de reproducciones.

Su conexión con el Fontainebleau se fortaleció después de conocer a Soffer y aprender sobre la nueva arena. Anthony elogió la reputación de seis estrellas del lugar y su nuevo teatro.

Aunque ha dado más de 10,000 conciertos, Anthony no ensaya de antemano, prefiriendo improvisar. Apareció con Bad Bunny en septiembre para una visita breve y pasó por Las Vegas en 2024.