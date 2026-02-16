Escucha para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para Gilberto Santa Rosa

El legendario Gilberto Santa Rosa, “El Caballero de la Salsa,” traerá una noche inolvidable de ritmo, romance y éxitos clásicos al Kia Center el 20 de febrero de 2026, ¡y tú podrías estar allí!
Con canciones icónicas y un espectáculo en vivo lleno de energía y pasión, este es un evento que todo amante de la salsa debe ver.
Escucha toda la semana para tener la oportunidad de ganar un par de entradas y vivir una noche llena de música, baile y éxitos latinos atemporales.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 2/17-2/20/26
- How Winner Is Being Selected: Listen To Win
- When The Winner Is Being Selected:2/17-2/20/26
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 10
- What The Prize Is: A pair of tickets to see Gilberto Santa Rosa @ Kia Center on February 20, 2026
- Prize Value: : $68.04
- Who Is Providing The Prize: Loud & Live