Escucha para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para el Festival de la Fresa

El Festival de la Fresa de Florida es un evento comunitario de 11 días que celebra la cosecha de fresas del este del condado de Hillsborough. Cada año, más de 600,000 visitantes disfrutan del entretenimiento principal del Festival, exhibiciones de ganado juvenil, exposiciones comerciales y, por supuesto, su pastel de fresa. El Festival de la Fresa de Florida 2026, donde estaremos “Siguiendo Creciendo”, se llevará a cabo del 26 de febrero al 8 de marzo en Plant City, Florida. Para más información, visite www.flstrawberryfestival.com

