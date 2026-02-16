PodcastConcursosEventos
Escucha para ganar un par de entradas para ver a Silvestre Dangond

¡La superestrella del vallenato Silvestre Dangond viene a la ciudad, y esta es tu oportunidad de verlo EN VIVO! Prepárate para una noche inolvidable llena de energía, pasión y todos…

¡La superestrella del vallenato Silvestre Dangond viene a la ciudad, y esta es tu oportunidad de verlo EN VIVO!

Prepárate para una noche inolvidable llena de energía, pasión y todos tus éxitos favoritos — y tenemos tu forma de entrar.

Escucha toda la semana para cuando sea tu señal de llamar y tener la oportunidad de ganar un par de boletos para ver a Silvestre Dangond en concierto.

No te lo pierdas — mantente atento, prepárate cuando escuches la señal, ¡y podrías estar rumbo a uno de los shows latinos más calientes del año! ...

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 2/17-2/20/26
  • How Winner Is Being Selected: Listen To Win
  • When The Winner Is Being Selected: 2/17-2/20/26
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 5
  • What The Prize Is: A pair of tickets to see Silvestre Dangond
  • Prize Value: $75.74
  • Who Is Providing The Prize: Loud & Live
