Escucha para ganar un par de entradas para ver a Silvestre Dangond

¡La superestrella del vallenato Silvestre Dangond viene a la ciudad, y esta es tu oportunidad de verlo EN VIVO!

Prepárate para una noche inolvidable llena de energía, pasión y todos tus éxitos favoritos — y tenemos tu forma de entrar.

Escucha toda la semana para cuando sea tu señal de llamar y tener la oportunidad de ganar un par de boletos para ver a Silvestre Dangond en concierto.

No te lo pierdas — mantente atento, prepárate cuando escuches la señal, ¡y podrías estar rumbo a uno de los shows latinos más calientes del año! ...

Contest Rules: