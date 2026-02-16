Escucha para ganar un par de entradas para ver a Silvestre Dangond

¡La superestrella del vallenato Silvestre Dangond viene a la ciudad, y esta es tu oportunidad de verlo EN VIVO!
Prepárate para una noche inolvidable llena de energía, pasión y todos tus éxitos favoritos — y tenemos tu forma de entrar.
Escucha toda la semana para cuando sea tu señal de llamar y tener la oportunidad de ganar un par de boletos para ver a Silvestre Dangond en concierto.
No te lo pierdas — mantente atento, prepárate cuando escuches la señal, ¡y podrías estar rumbo a uno de los shows latinos más calientes del año! ...
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 2/17-2/20/26
- How Winner Is Being Selected: Listen To Win
- When The Winner Is Being Selected: 2/17-2/20/26
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 5
- What The Prize Is: A pair of tickets to see Silvestre Dangond
- Prize Value: $75.74
- Who Is Providing The Prize: Loud & Live
