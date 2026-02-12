PodcastConcursosEventos
Premio Lo Nuestro 2026: Artistas Estelares Listos para Brillar

El Premio Lo Nuestro 2026 contará con presentaciones de Romeo Santos, Prince Royce, Sech y otros más. Esta celebración musical votada por los fans comienza a las 7 p.m. ET…

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 20: Prince Royce performs onstage during the 2023 Latin American Music Awards at MGM Grand Garden Arena on April 20, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mindy Small/Getty Images)
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 20: Prince Royce performs onstage during the 2023 Latin American Music Awards at MGM Grand Garden Arena on April 20, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mindy Small/Getty Images)

El Premio Lo Nuestro 2026 contará con presentaciones de Romeo Santos, Prince Royce, Sech y otros más. Esta celebración musical votada por los fans comienza a las 7 p.m. ET el jueves 19 de febrero, desde el Kaseya Center de Miami.

Se celebra la herencia de la música latina con artistas y transmisiones por Univision, UNIMÁS, Galavisión y VIX en Estados Unidos y Latinoamérica. Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira serán las anfitrionas del evento.

Las nuevas presentaciones incluyen un popurrí de Romeo Santos y Prince Royce de su álbum *Better Late Than Never*. Sech, Lunay, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra también subirán al escenario.

Otros artistas confirmados incluyen a Café Quijano, Carín León, Carlos Vives, Codiciado, Cristian Castro y Eladio Carrión.

Premios especiales destacarán contribuciones importantes a la música. Arcángel recibirá el premio Ícono Urbano, mientras que Juanes será reconocido por su destacada trayectoria. Los Bukis serán honrados por su legado.

Juanes es celebrado por su estilo distintivo a través del tiempo. Los Bukis cautivan a los fans con baladas románticas como "Tu cárcel" y traen clásicos a muchos escenarios.

Este evento marca el año 38 de Premio Lo Nuestro. Destaca a artistas, canciones y álbumes latinos desde finales de 2024 hasta el otoño de 2025, cubriendo 44 categorías.

Cristian Castro y Matisse presentarán interpretaciones conmovedoras, añadiendo profundidad a las presentaciones de la noche. Sus canciones combinadas mezclan éxitos clásicos con toques frescos.

Grandes nombres como Bad Bunny y Carín León recibieron diez nominaciones cada uno. Myke Towers y Rauw Alejandro también aseguraron nominaciones destacadas. Estos artistas continúan brillando en varios segmentos musicales.

El show prepara el escenario para momentos inolvidables y una celebración emocionante de los sonidos latinos. La alineación de la noche seguramente mantendrá a los fans enganchados con presentaciones vibrantes.

