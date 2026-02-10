Bad Bunny rinde emotivo homenaje en su show del Super Bowl

En un homenaje muy emotivo, Bad Bunny honró a su difunto tío Cutito durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 de Apple Music en el Levi's Stadium. Los Seattle Seahawks ganaron contra los New England Patriots, 29-13.

Usando una camiseta con "Ocasio" y el número "64," Bad Bunny dedicó su presentación a su tío, quien nació en 1964. Este gesto celebró a Cutito, un fanático acérrimo de los San Francisco 49ers.

"Lo poco que sé de la NFL es gracias a él," compartió Bad Bunny con Rolling Stone. El tío Cutito era un apasionado de la NFL y le encantaba visitar a la familia en Estados Unidos durante la postemporada.

Cutito falleció en 2024 después de la derrota de los 49ers en el Super Bowl contra Kansas City. En un momento muy conmovedor, Bad Bunny expresó: "Siempre soñé con llevar a mi tío a un Super Bowl, pero no pude. Se fue de repente, sin avisar. Así que, para mi show de medio tiempo del Super Bowl, decidí llevarlo en mi camiseta: OCASIO, su apellido, el mismo de mi mamá, y su año de nacimiento, 1964. Le dediqué mi show antes de empezar. Estoy seguro de que lo apreció. Lo vio, estuvo ahí, y estaba orgulloso de su sobrino," dijo Bad Bunny a Rolling Stone.

La presentación fue un espectáculo increíble con temas puertorriqueños y latinos. Trabajadores del campo y vendedores ambulantes subieron al escenario entre 400 artistas con vestuarios que evocaron recuerdos de Puerto Rico sin dañar el campo de juego.

Una exhibición impresionante de casi 10,000 fuegos artificiales iluminó el cielo, formando los colores de la bandera puertorriqueña sobre el Levi's Stadium. El show incluyó más de 300 bailarines, quienes añadieron energía y visuales a la música.

Esta fue la primera vez que un artista latino en solitario encabezó el medio tiempo del Super Bowl, cautivando a los fanáticos poco después del triunfo de Bad Bunny en los Premios Grammy por Álbum del Año.

Apariciones especiales de Lady Gaga y Ricky Martin enriquecieron el evento, celebrando elementos latinos cotidianos como campos de caña de azúcar y puestos de tacos, trayendo su sabor único al escenario del medio tiempo.

Hacia el clímax, Bad Bunny le entregó un premio Grammy a un niño pequeño, con el objetivo de inspirar a futuros artistas.

El final proclamó "Dios bendiga a América," mientras los bailarines ondeaban banderas, revelando un mensaje unificador: "Juntos, somos América."