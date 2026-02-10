PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Bad Bunny rinde emotivo homenaje en su show del Super Bowl

En un homenaje muy emotivo, Bad Bunny honró a su difunto tío Cutito durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 de Apple Music en el Levi’s Stadium….

Jen Glorioso
SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
(Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

En un homenaje muy emotivo, Bad Bunny honró a su difunto tío Cutito durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 de Apple Music en el Levi's Stadium. Los Seattle Seahawks ganaron contra los New England Patriots, 29-13.

Usando una camiseta con "Ocasio" y el número "64," Bad Bunny dedicó su presentación a su tío, quien nació en 1964. Este gesto celebró a Cutito, un fanático acérrimo de los San Francisco 49ers.

"Lo poco que sé de la NFL es gracias a él," compartió Bad Bunny con Rolling Stone. El tío Cutito era un apasionado de la NFL y le encantaba visitar a la familia en Estados Unidos durante la postemporada.

Cutito falleció en 2024 después de la derrota de los 49ers en el Super Bowl contra Kansas City. En un momento muy conmovedor, Bad Bunny expresó: "Siempre soñé con llevar a mi tío a un Super Bowl, pero no pude. Se fue de repente, sin avisar. Así que, para mi show de medio tiempo del Super Bowl, decidí llevarlo en mi camiseta: OCASIO, su apellido, el mismo de mi mamá, y su año de nacimiento, 1964. Le dediqué mi show antes de empezar. Estoy seguro de que lo apreció. Lo vio, estuvo ahí, y estaba orgulloso de su sobrino," dijo Bad Bunny a Rolling Stone.

La presentación fue un espectáculo increíble con temas puertorriqueños y latinos. Trabajadores del campo y vendedores ambulantes subieron al escenario entre 400 artistas con vestuarios que evocaron recuerdos de Puerto Rico sin dañar el campo de juego.

Una exhibición impresionante de casi 10,000 fuegos artificiales iluminó el cielo, formando los colores de la bandera puertorriqueña sobre el Levi's Stadium. El show incluyó más de 300 bailarines, quienes añadieron energía y visuales a la música.

Esta fue la primera vez que un artista latino en solitario encabezó el medio tiempo del Super Bowl, cautivando a los fanáticos poco después del triunfo de Bad Bunny en los Premios Grammy por Álbum del Año.

Apariciones especiales de Lady Gaga y Ricky Martin enriquecieron el evento, celebrando elementos latinos cotidianos como campos de caña de azúcar y puestos de tacos, trayendo su sabor único al escenario del medio tiempo.

Hacia el clímax, Bad Bunny le entregó un premio Grammy a un niño pequeño, con el objetivo de inspirar a futuros artistas.

El final proclamó "Dios bendiga a América," mientras los bailarines ondeaban banderas, revelando un mensaje unificador: "Juntos, somos América."

La presentación tuvo un impacto duradero, impulsando a Bad Bunny en las listas de éxitos y colocando cinco canciones en los primeros lugares de Spotify en Estados Unidos.

Bad BunnySuper Bowl LX
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
Sky lanterns with fireworks, flying lanterns, floating lanterns, hot-air balloons , Loy Krathong (Yi Peng) Festival in Chiang Mai Thailand
EntertainmentThings To Do in Tampa This Weekend: February 13 – February 15Jennifer Eggleston
SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Ishika Samant/Getty Images)
EntertainmentArtistas Celebran el Histórico Show de Bad Bunny en el Super BowlJen Glorioso
SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
EntertainmentDetrás de Cámaras de la Icónica Presentación de Bad Bunny en el Super BowlJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect