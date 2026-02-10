Artistas Celebran el Histórico Show de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny subió al escenario para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX el 9 de febrero en el Estadio Levi's. Esta extravagancia de 13 minutos presentó éxitos mundiales con apariciones de Ricky Martin, Lady Gaga, Karol G y Cardi B. Durante el juego entre los Seahawks y los Patriots, el show destacó la vibra puertorriqueña con bailarines, utilería y una escena de mercado animado, rindiendo homenaje al reggaetón.

Canciones como "Tití Me Preguntó" y "Yo Perreo Sola" resonaron por todo el estadio. Bunny transformó artísticamente el campo en un pueblo puertorriqueño. Rindió homenaje a "Gasolina" de Daddy Yankee y "Dale" de Don Omar. El show concluyó con "DeBÍ TiRAR MáS FOToS," mientras ondeaba la bandera de Puerto Rico, promoviendo mensajes como "Lo único más poderoso que el odio es el amor."

Artistas de todo el mundo compartieron sus opiniones. Li Saumet de Bomba Estéreo dijo, "Ver a Bad Bunny en el Super Bowl, en uno de los escenarios más grandes del mundo, cantando de donde venimos... me hace pensar en lo lejos que hemos llegado." Saumet comentó sobre la vibra fresca de la música latina en su presentación con temas clásicos como "Café Con Ron."

Kacey Musgraves publicó, "Bueno, eso me hizo sentir más orgullosamente americana que cualquier cosa que Kid Rock haya hecho." Su comentario llegó inmediatamente después del gran final de Bunny.

Doechii exclamó en las redes sociales, "¡Bad Bunny WOW! Increíble, WOW. Historia." Este comentario siguió al show de medio tiempo, expresando su impacto con temas como "Baile Inolvidable" de su álbum.

Zach Bryan compartió una Historia de Instagram mostrando el emocionante show de medio tiempo de Bunny junto a un concierto americano imaginario. El pie de foto decía, "Lo que Kid Rock realmente piensa que está pasando en toda América."

Ricky Martin compartió, "Necesito varias horas para procesar el tsunami de emociones que estoy sintiendo," junto con una foto de él con Bad Bunny y Lady Gaga. Interpretó "Lo Que Le Pasó a Hawaii" con Bunny durante el show reflexionando sobre la historia americana.

Residente publicó, "Orgulloso de ti x100pre," expresando su orgullo en los logros de Bunny. Su mensaje se refirió al álbum X100pre de Bad Bunny y resonó con los temas del show con "El Apagón."

Jay Wheeler y Rauw Alejandro también enviaron sus felicitaciones en línea, con Wheeler aplaudiendo a Bad Bunny y Alejandro publicando, "PUERTO RICO" con corazones y emojis de la bandera.

Jennifer Lopez mostró su apoyo antes del show, diciéndole a todos, "Todos estamos contigo esta noche. ¡Sé que la vas a romper!" Ella conectó este momento con su experiencia compartida en el show del Super Bowl 2020.