¡La pareja más paciente del año!

¡Esta temporada de San Valentín, 92.5 Máxima quiere escuchar tu historia de amor! Cuéntanos por qué tu pareja es la indicada y por qué merece ser consentido con este premio especial de San Valentín.
Ya sea una gran historia de amor o los pequeños momentos que lo significan todo, esta es tu oportunidad de celebrar a la persona que tiene tu corazón.
¡Escucha a Tony & Valerie durante toda la semana para tener la oportunidad de ganar y hacer que este Día de San Valentín sea inolvidable!
Amor, música y un poco de magia: todo comienza con tu historia.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 2/9-2/13/2026
- How Winner Is Being Selected: Queue to Call
- When The Winner Is Being Selected: 2/9-2/13/2026
- How Many Times A Person Can Enter: 1
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Qualifying Winners Are Being Selected: 5
- How Many Grand Prize Winner Being selected: 1
- What The Prize Is: Swag Bag
- Qualifying Prize Value: $100
- What is The Grand Prize: $500.00 Gift Certificate to International Diamond Center Plus a one (1) Night Stay at Seminole Hard Rock Hotel and Casino Tampa (standard room, double occupancy), One (1) $200 dollar Credit to a Restaurant on Property, Two (2) Rock Spa Swedish 50-minute Massage
- Prize Value of Grand Prize: $1,900
- Who Is Providing the Prize: Seminole Hard Rock Hotel and Casino Tampa, Beasley Media
