¡La pareja más paciente del año!

smckenzie

¡Esta temporada de San Valentín, 92.5 Máxima quiere escuchar tu historia de amor! Cuéntanos por qué tu pareja es la indicada y por qué merece ser consentido con este premio especial de San Valentín.

Ya sea una gran historia de amor o los pequeños momentos que lo significan todo, esta es tu oportunidad de celebrar a la persona que tiene tu corazón.

¡Escucha a Tony & Valerie durante toda la semana para tener la oportunidad de ganar y hacer que este Día de San Valentín sea inolvidable!

Amor, música y un poco de magia: todo comienza con tu historia.

Official Contest Rules

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 2/9-2/13/2026
  • How Winner Is Being Selected: Queue to Call
  • When The Winner Is Being Selected: 2/9-2/13/2026
  • How Many Times A Person Can Enter: 1
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Qualifying Winners Are Being Selected: 5
  • How Many Grand Prize Winner Being selected: 1
  • What The Prize Is: Swag Bag
  • Qualifying Prize Value: $100
  • What is The Grand Prize: $500.00 Gift Certificate to International Diamond Center Plus a one (1) Night Stay at Seminole Hard Rock Hotel and Casino Tampa (standard room, double occupancy), One (1) $200 dollar Credit to a Restaurant on Property, Two (2) Rock Spa Swedish 50-minute Massage
  • Prize Value of Grand Prize: $1,900
  • Who Is Providing the Prize: Seminole Hard Rock Hotel and Casino Tampa, Beasley Media

Valentine's Day
smckenzieWriter
