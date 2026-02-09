Detrás de Cámaras de la Icónica Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

En una conferencia de prensa antes del show, Bad Bunny compartió sus esperanzas para la presentación, diciendo: "Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una fiesta enorme," según reportó Business Insider. Y vaya que fue la mejor fiesta en la que hemos estado.

Bad Bunny logró un hito al ser el primer artista en presentarse completamente en español en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Su presentación de 13 minutos no fue solo entretenimiento; fue profundamente significativa, celebrando la historia puertorriqueña a través de símbolos poderosos y cautivando a los fanáticos con temas de unidad latina y cuestionando los valores americanos sobre la autoestima. Aquí hay algunos mensajes ocultos que quizás te perdiste.

Crear una escena puertorriqueña fue complicado debido a las restricciones de la NFL. La creatividad se destacó con 380 participantes vestidos para replicar campos de caña de azúcar. Palmeras y otros accesorios fueron colocados en 25 carritos, recordando el show anterior de Kendrick Lamar.

El show comenzó con escenas de campos de caña de azúcar, destacando la influencia colonial y post-1898 de Estados Unidos. Con el ritmo de "Tití Me Preguntó," el campo se transformó en un pueblo puertorriqueño. La escena bullía con la vida diaria—puestos de coco frío, dominó, y las banderas ondeantes de Colombia, España y Puerto Rico—creando una imagen de unidad. Vestido completamente de blanco, Bad Bunny rindió homenaje a la elegancia sencilla de la cultura puertorriqueña.

Un sapo concho animado apareció en las pantallas, este sapo en peligro de extinción haciendo eco de temas de su álbum que critica la gentrificación. Figuras conocidas como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal y Jessica Alba se unieron a él mientras interpretaba canciones desde el techo de un edificio de cemento rosado, similar a sus presentaciones en vivo.

Uniéndose con Lady Gaga, interpretaron "Baile Inolvidable" cerca de una réplica parcial de El Morro, un fuerte histórico. Gaga regresó para un dueto con sabor a salsa, destacando su colaboración en este momento icónico. El dúo enfatizó mensajes de orgullo cultural y unidad.

Luego, "NuevaYol" destacó problemas relacionados con la gentrificación, reconociendo el Caribbean Social Club de Brooklyn. Incluyó canciones celebrando el orgullo puertorriqueño y lidiando con luchas de poder, reflexionando sobre el tiempo después del Huracán María.

Otro gran momento del que mucha gente se preguntaba fue la pareja que se casó en medio de la presentación. Resulta que es una pareja real que realmente se casó durante el Super Bowl. Como millones de otras parejas comprometidas, ellos invitaron a Bad Bunny a su boda, en cambio, Benito los invitó a ELLOS a compartir su gran momento con él. Bad Bunny incluso sirvió como testigo y firmó su certificado de matrimonio.

Al concluir el show, Bad Bunny declaró "¡Dios bendiga a América!" en medio de banderas ondeantes de las Américas, llamando a la inclusión. Sostuvo un balón de fútbol americano con "Juntos somos América" para terminar la presentación.

Una aparición sorpresa de Ricky Martin se unió a Bad Bunny en el escenario, reforzando fuertes mensajes culturales con canciones como "Lo Que le Pasó a Hawaii." Esto subrayó la importancia de mantener la identidad cultural en medio de presiones externas. La iluminación azul en el set hizo referencia a los esfuerzos de independencia de Puerto Rico.