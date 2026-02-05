Rauw Alejandro llega a la pantalla grande con ‘Viva La Madness’

PodcastConcursosEventos
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: EDITORIAL USE ONLY. Rauw Alejandro attends The 26th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Arturo Holmes/Getty Images)
Rauw Alejandro, la sensación musical puertorriqueña, famoso por canciones como "Desesperados" con Chencho Corleone, está haciendo su debut en el cine con "Viva La Madness" de Guy Ritchie. Alejandro, ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, ahora está entrando a Hollywood usando su nombre de nacimiento, Raúl Alejandro.

Rauw Alejandro no es nuevo en la actuación. Ha aparecido en series como "La Reina Del Flow" y "Sky Rojo" de Netflix. Sin embargo, ser parte de "Viva La Madness" marca su primer papel en una película, demostrando cómo Hollywood reconoce su talento.

La película está basada en la novela de J.J. Connolly del 2011, una secuela de "Layer Cake". Sigue las emocionantes acciones de un traficante de drogas londinense en el Caribe. Espera drogas, estafas y carteles venezolanos, todo mezclado con acción rápida y humor británico.

El director británico Guy Ritchie está al mando, con Jason Statham protagonizando un papel importante. Ritchie y Statham se asociaron por primera vez en el 2000, haciendo de este su sexto proyecto juntos.

El elenco incluye a Jason Isaacs, Vinnie Jones, Babs Olusanmokun, Camila Mendes y el ganador del Emmy Ben Foster. Jonny Lee Miller también se une, atrayendo a una audiencia diversa.

Punch Palace Productions y Lumina Studios están produciendo. Black Bear está manejando la distribución en Estados Unidos, mientras que Amazon MGM Studios maneja la distribución internacional. El estreno de la película está programado para el 2027.

La filmación comenzó en Londres en enero del 2026. Espera la edición rápida característica de Ritchie y diálogos ingeniosos, con representaciones elegantes de gánsteres.

En los Premios Grammy, Rauw Alejandro habló sobre su entrada a Hollywood. Con emoción, mencionó: "Van a ver a Rauw en varias películas, estamos haciendo algo grande", le dijo Alejandro a Billboard. Insinuó más colaboraciones y un nuevo proyecto, generando emoción entre sus fans.

