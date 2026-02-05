PodcastConcursosEventos
Carín León Trae Su Gira 2026 a Florida

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: Carin Leon performs onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)
(Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Los fanáticos de Florida van a tener un momento increíble en 2026. La superestrella de la música mexicana Carín León ha anunciado oficialmente una parada en Orlando como parte de su muy esperada Gira por Norteamérica, dándole a la audiencia de Florida la oportunidad de disfrutar en vivo a una de las voces más celebradas de la música mexicana.

Presentada por AEG Presents, la gira arranca el 20 de mayo con dos shows en el Payne Arena en Hidalgo, Texas, y continúa hasta el 9 de octubre en Portland, Oregon. Durante el recorrido, León visitará más de 20 ciudades en Estados Unidos y Canadá — pero para los fanáticos de Florida, la fecha de Orlando es la que no se pueden perder.

Los boletos para el show de Orlando salen a la venta al público general el viernes 13 de febrero a las 10 a.m. hora local. Los fanáticos que buscan acceso anticipado pueden aprovechar la preventa de Spotify el 11 de febrero, seguida por las preventas del venue el 12 de febrero, todas comenzando a las 10 a.m. Los paquetes VIP y mejoras exclusivas estarán disponibles desde el martes 10 de febrero a las 10 a.m.

La fecha de Orlando llega durante un año tremendo para León, quien recientemente ganó Mejor Álbum de Música Mexicana en los Grammys por Palabra De To's (Seca). Esta es su segunda victoria consecutiva en la categoría, después de su triunfo en 2025 por Boca Chueca, Vol. 1. También es ganador de cuatro Latin Grammys y continúa llevando la música regional mexicana hacia adelante al mezclarla con influencias de country y blues.

En los últimos años, León ha llenado venues importantes, incluyendo el Madison Square Garden, y ha atraído multitudes de más de 70,000 personas en RodeoHouston. También hizo historia en 2024 como el primer artista mexicano en presentarse en los escenarios principales de Coachella y Stagecoach.

Más allá de las giras, las colaboraciones de León destacan su versatilidad, desde una versión en spanglish de "Fancy Like" con Walker Hayes hasta proyectos internacionales con C. Tangana y Matisse.

Con una racha ganadora de Grammys, presentaciones históricas y una base de fanáticos enorme, la parada de Carín León en Orlando se perfila como uno de los conciertos imperdibles de Florida en 2026.

Carín León
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
