Bad Bunny Promete que su Presentación de Medio Tiempo Será una ‘Fiesta Enorme’

Bad Bunny será el artista principal en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl el 8 de febrero de 2026, que se llevará a cabo en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Esta presentación coincide con el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron este emocionante evento el 28 de septiembre de 2025. Es un momento histórico, ya que Bad Bunny se convierte en el primer artista en encabezar el show con un enfoque principal en canciones en español.

Él ya había participado en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020, donde se presentó junto a Jennifer Lopez y Shakira, interpretando una parte del éxito de Cardi B "I Like It".

Este show es parte del plan de la NFL para atraer más fanáticos de Latinoamérica. La selección de Bad Bunny encaja en la estrategia más amplia de la liga, ya que busca aumentar la asistencia a los juegos.

Durante una aparición en los medios en San Francisco, Bad Bunny confesó sentirse emocionado y un poco nervioso por el gran show. Manejar las exigencias de la presentación y organizar el espectáculo con su apretada agenda es una tarea importante. "Para ser honesto, no sé cómo me siento. Hay mucho... todavía estoy en medio de mi gira", le dijo a Billboard.

Aunque está metido de lleno en los ensayos, Bad Bunny ha estado en las noticias con éxitos recientes. Su álbum *Debí Tirar Más Fotos* recibió el premio al Álbum del Año en los Grammys 2026. Es el primer álbum completamente en español en recibir este reconocimiento. El álbum es particularmente significativo para él. "Ese disco me enseñó mucho. Creo que es el proyecto más especial que he hecho porque me trajo hasta aquí", dijo.

Su selección no estuvo libre de críticas. El presidente Trump lo llamó una "pésima elección", señalando desacuerdos con Bad Bunny por su activismo abierto contra ICE y las cancelaciones de conciertos por la seguridad de los fanáticos.

Estará acompañado por invitados especiales, aunque sus identidades se mantienen en secreto. Se espera que los temas incluyan tributos a la cultura puertorriqueña y destacados de su aclamado trabajo.

Antes del evento principal, celebridades como John Hamm, Chente Ydrach y Chuwi darán inicio a las cosas con un emocionante pre-show. Los fanáticos pueden esperar presentaciones y sesiones de preguntas y respuestas con artistas como Charlie Puth y Brandi Carlile.