Los Mejores Lugares en Tampa Bay para Ver el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Tampa Bay está que arde de emoción por la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Sus miles de fanáticos están buscando los mejores lugares para disfrutar del espectacular show de medio tiempo durante el juego entre los Seahawks y los Patriots.

Latin Grill Tampa es perfecto para capturar el ambiente festivo de estos eventos icónicos. Además de sus pantallas LED gigantes, tienen imitadores de caras conocidas. También tienen un trago especial inspirado en Bad Bunny, demostrando su impacto en la vida nocturna local.

Cinco Soccer ofrece una experiencia increíble con su sistema de cuatro pantallas enormes. Hay opciones de asientos adentro y afuera, mejorados con barras de sonido nuevas. Según Zander Rados, el lugar está listo para el gran show con estas nuevas características.

Pal Campo Restaurant trae un auténtico sabor puertorriqueño con su menú tradicional, acompañado de música en vivo. Cuando Bad Bunny salga al escenario, tienen planeado un intermedio, añadiendo un toque de espíritu boricua en vivo a la fiesta.

En Wepaa Puerto Rican Bar and Restaurant en el Condado de Pinellas, los fanáticos pueden reservar un lugar para la celebración del medio tiempo. Con la emoción por las nubes, el lugar planea poner el show bien alto, convirtiéndolo en una opción top para los que quieren una experiencia de fanático auténtica.

Santos Kitchen + Lounge en el centro de Tampa presenta un brunch de R&B bien animado. La fiesta arranca a las 11:30 a.m. con DJ Danny manteniendo el ambiente prendido. Este lugar está listo para bailar con los ritmos de Bad Bunny todo el día.

El día del juego, Triana Caribbean Cuisine tienta a los invitados con especiales en alitas, sándwiches y cervezas. "Va a estar bien divertido, vengan nomás," compartió un empleado sobre la ocasión, prometiendo un buen rato con las ofertas del día del juego.

The Blind Goat ofrece múltiples televisores y ofertas del día del juego, añadiendo más emoción. GenX Tavern, con su tema de los años 80 y 90, tiene una pantalla grande, alitas, especiales en jarras y más. En Mad Dogs & Englishmen, las familias y las mascotas son bienvenidas para una experiencia inclusiva con tragos especiales.