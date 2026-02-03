J Balvin Todavía Se Impresiona con Esta Celebridad Aunque Son Amigos

La estrella colombiana de reggaetón J Balvin, de 40 años, todavía se impresiona con Jay-Z, aunque son amigos. Balvin habló de esto durante un video de "arréglate conmigo" con Rolling Stone antes de los Grammys del 2026.

Balvin llama a Jay-Z "mi pana" y admite que siente admiración cada vez que se encuentran. Aunque no hablan con frecuencia, el respeto y el aprecio siempre están presentes. Esto refleja la manera en que Balvin valora a todos los artistas, sin importar su género musical, como compartió en su conversación.

Balvin recordó una frase de Jay-Z: "Tienes que seguir apareciendo", algo que va de la mano con los esfuerzos de Balvin en representación. Él busca un impacto más grande, como mencionó en su entrevista con Rolling Stone en 2022, queriendo destacar la representación latina e inmigrante a través de sus negocios.

La amistad con Jay-Z va más allá de la música. Balvin ve a Jay-Z como un mentor. Esta conexión le da a Balvin el valor para explorar nuevas oportunidades. Un ejemplo es la colaboración de Balvin con Roc Nation, mezclando el reggaetón con el hip-hop y el R&B.

Hablando sobre los Premios Grammy del 2026, Balvin destacó el crecimiento de la música latina. Su nominación para Mejor Álbum de Música Urbana con "Mixteip" fortalece su posición. Aplaudió a otros como Karol G, Bad Bunny y Feid por sus papeles en el crecimiento del género.

Hablando en la alfombra roja con PEOPLE, Balvin comentó sobre el éxito de la música latina. "Antes la gente nos escuchaba... Ahora, nos ven", señaló, destacando las victorias compartidas entre artistas.

El cantante piensa a menudo en la magia colaborativa de "Mi Gente" con Beyoncé como un logro importante. Sus proyectos con artistas conocidos aumentan su estatus como una figura clave en el mundo de la música.