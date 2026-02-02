Celebridades Celebran la Victoria Histórica de Bad Bunny en los Grammy

Bad Bunny hizo historia al ganar el premio Grammy al Álbum del Año por "Debí Tirar Más Fotos," marcando la primera vez que un álbum completamente en español recibe este honor. Esta victoria revolucionaria llegó cuando Bad Bunny se convirtió en el primer artista en español nominado para Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año en los 68 años de historia de los premios.

El artista añadió a sus logros al ganar Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Global en los Premios Grammy 2026. Su victoria trajo elogios y celebraciones de parte de otros artistas. Karol G presentó el premio y luego compartió su emoción en Instagram: "No que adaptado, no fue traducido, no fue suavizado, fue en español" dijo Karol G a Rolling Stone.

El muy respetado productor Tainy expresó su orgullo en X: "¡¡ÁLBUM DEL AÑO!!!!!!!!!!!!!!!!!" y "Tan orgulloso de ti mi hermano". También compartió en Instagram, "Feliz que el mundo pueda ver lo increíble que eres y de donde vienes". Su compañero artista Rauw Alejandro se unió al coro de mensajes de felicitación, tuiteando: "Felicidades Benito! Super Proud" y anunciando que estaba en "modo celebración".

El baladista español Alejandro Sanz mostró su apoyo, publicando un mensaje sincero en X, "Tengo el corazón lleno con lo que pasó ayer. Felicidades a Bad Bunny por este hito tan grande y a todos los premiados. Pero sobre todo, gracias por hacer que la música sea el altavoz de lo bueno, de lo bonito, de lo real, de lo humano, de la verdad".

La representante Alexandria Ocasio-Cortez también compartió su emoción en las redes sociales, diciendo en X, "Yo llegando hoy al Capitolio #benitooo".

Durante la ceremonia de premios, Bad Bunny estaba visiblemente emocionado después de que Harry Styles anunciara su victoria, tomándose unos momentos para componerse antes de subir al escenario. En su discurso de aceptación mayormente en español, Bad Bunny expresó su orgullo, diciendo: "Puerto Rico, créanme cuando les digo que somos mucho más grandes que 100 por 35 [millas], y no hay nada que exista que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la academia, gracias a toda la gente que ha creído en mí durante toda mi carrera. A toda la gente que trabajó en este álbum. Gracias, Mami, por haberme parido en Puerto Rico. Te amo".

Continuó en inglés, dedicando el premio "a toda la gente que tuvo que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños". Terminando en español, dijo: "Para toda la gente que ha perdido a un ser querido y aun así ha tenido que seguir adelante y continuar con tanta fuerza, este premio es para todos ustedes".