PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Marc Anthony y Nadia Ferreira comparten noticias de alegría: Otro bebé en camino

La estrella de la música Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira están esperando su segundo hijo, compartiendo las maravillosas noticias en su tercer aniversario de bodas. Su hijo, Marco,…

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 13: (L-R) Nadia Ferreira and Marc Anthony attend Netflix's Canelo v Crawford Fight Night at Allegiant Stadium on September 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Candice Ward/Getty Images for Netflix)
(Photo by Candice Ward/Getty Images for Netflix)

La estrella de la música Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira están esperando su segundo hijo, compartiendo las maravillosas noticias en su tercer aniversario de bodas. Su hijo, Marco, cariñosamente conocido como "Marquito," se está preparando para recibir un nuevo hermanito.

La pareja anunció su embarazo en Instagram el miércoles 28 de enero. La foto compartida mostraba la pancita de bebé de Nadia, sostenida tiernamente por las manos de Marc, Nadia y Marquito. El mensaje decía con alegría: "¡Feliz 3er aniversario! Qué gran regalo nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor" dijo Ferreira a Remezcla. El anuncio, como la publicación, mezcló inglés y español.

Los detalles sobre la fecha de nacimiento o el sexo del bebé todavía se desconocen.

La boda de Anthony y Ferreira en Miami se llevó a cabo en el Museo de Arte Pérez en enero de 2023, oficiada por el alcalde de Miami Francis X. Suarez. El evento contó con la presencia de varias celebridades. David y Victoria Beckham, Salma Hayek y Lin-Manuel Miranda estuvieron allí, junto con Luis Fonsi. Cabe destacar que el empresario mexicano Carlos Slim y la leyenda del fútbol David Beckham fueron padrinos, mientras que Maria Elena Torruco fue la dama de honor de Ferreira.

Los reportes mencionan la presencia de presidentes de varios países latinoamericanos. Esta boda marcó el punto culminante de un romance relámpago que comenzó con sus apariciones en la Ciudad de México alrededor de marzo de 2022. Después de un compromiso de siete meses, se casaron.

Poco después de la boda, su familia creció. Marco nació en junio de 2023, convirtiendo a Nadia en madre primeriza. Para Marc, Marco se convirtió en su séptimo hijo. La llegada de otro bebé aumentará su cuenta a ocho. Marc también tiene hijos Cristian y Ryan con Dayanara Torres, y los gemelos Emme y Max con Jennifer Lopez.

Antes de casarse con Ferreira, Anthony estuvo casado tres veces, con Torres, Lopez y Shannon De Lima. Para Nadia, quien tenía 21 años cuando su relación comenzó a principios de 2022, este es su primer matrimonio. Nadia fue anteriormente modelo de Paraguay y fue subcampeona de Miss Universo.

Nadia lució un vestido de novia de Galia Lahav, mientras que Marc eligió Christian Dior. La celebración incluyó invitados de alto perfil. Es un capítulo importante en sus vidas, y la llegada de un nuevo miembro de la familia añade alegría extra.

marc anthony
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
foot ball on a table surrounded by food for big game party appetizers
Human Interest5 Fun Big Game Party Appetizers
Waffle House Accepting Valentine’s Day Reservations
Human InterestWaffle House Accepting Valentine’s Day ReservationsRandi Moultrie
What’s the Cost of a Super Bowl Commercial?
Human InterestWhat’s the Cost of a Super Bowl Commercial?Randi Moultrie
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect