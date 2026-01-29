Marc Anthony y Nadia Ferreira comparten noticias de alegría: Otro bebé en camino

La estrella de la música Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira están esperando su segundo hijo, compartiendo las maravillosas noticias en su tercer aniversario de bodas. Su hijo, Marco, cariñosamente conocido como "Marquito," se está preparando para recibir un nuevo hermanito.

La pareja anunció su embarazo en Instagram el miércoles 28 de enero. La foto compartida mostraba la pancita de bebé de Nadia, sostenida tiernamente por las manos de Marc, Nadia y Marquito. El mensaje decía con alegría: "¡Feliz 3er aniversario! Qué gran regalo nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor" dijo Ferreira a Remezcla. El anuncio, como la publicación, mezcló inglés y español.

Los detalles sobre la fecha de nacimiento o el sexo del bebé todavía se desconocen.

La boda de Anthony y Ferreira en Miami se llevó a cabo en el Museo de Arte Pérez en enero de 2023, oficiada por el alcalde de Miami Francis X. Suarez. El evento contó con la presencia de varias celebridades. David y Victoria Beckham, Salma Hayek y Lin-Manuel Miranda estuvieron allí, junto con Luis Fonsi. Cabe destacar que el empresario mexicano Carlos Slim y la leyenda del fútbol David Beckham fueron padrinos, mientras que Maria Elena Torruco fue la dama de honor de Ferreira.

Los reportes mencionan la presencia de presidentes de varios países latinoamericanos. Esta boda marcó el punto culminante de un romance relámpago que comenzó con sus apariciones en la Ciudad de México alrededor de marzo de 2022. Después de un compromiso de siete meses, se casaron.

Poco después de la boda, su familia creció. Marco nació en junio de 2023, convirtiendo a Nadia en madre primeriza. Para Marc, Marco se convirtió en su séptimo hijo. La llegada de otro bebé aumentará su cuenta a ocho. Marc también tiene hijos Cristian y Ryan con Dayanara Torres, y los gemelos Emme y Max con Jennifer Lopez.

Antes de casarse con Ferreira, Anthony estuvo casado tres veces, con Torres, Lopez y Shannon De Lima. Para Nadia, quien tenía 21 años cuando su relación comenzó a principios de 2022, este es su primer matrimonio. Nadia fue anteriormente modelo de Paraguay y fue subcampeona de Miss Universo.