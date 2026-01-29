Estos son los atletas latinos por los que debes animar en el Super Bowl LX

Los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentarán cara a cara con los Halcones Marinos de Seattle en el Super Bowl LX, con jugadores latinos destacados en ambos equipos. Esta ocasión resalta el impacto creciente de los atletas latinos en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El Super Bowl LX se llevará a cabo en el Estadio Levi's en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. Andrés Borregales, un pateador novato con raíces venezolanas, juega para los Patriotas. Él es el primer jugador de Venezuela en llegar al Super Bowl, según We Are Mitu. Borregales es uno de los cinco jugadores latinos que participan en este gran evento.

Christian González, quien tiene herencia colombiana, refuerza el equipo de esquineros de los Patriotas. Su carrera temprana está marcada por su compostura y talento. Jaylinn Hawkins también fortalece la defensa de los Patriotas, ayudando en su camino a los playoffs. El equipo aseguró su posición al vencer a los Broncos de Denver 10-7 en un campo nevado.

En el campo de los Halcones Marinos de Seattle, Julian Love y Elijah Arroyo entran a la cancha. Love, un safety con ascendencia mexicana y cubana, jugó un papel crucial en el juego del Campeonato de la NFC. Sus estadísticas del juego incluyen cuatro tacleadas y una asistencia contra los Rams. Arroyo, un ala cerrada de descendencia mexicana, aporta confiabilidad a las jugadas de pase. Los Halcones Marinos salieron victoriosos sobre los Rams, 31-27.

La participación latinoamericana en la NFL ha aumentado constantemente. Había 12 jugadores latinos en la liga en 2021, creciendo a 47 para el inicio de la temporada 2025. La presencia global de la liga ahora incluye juegos en Brasil, además de los de México. Un próximo show de medio tiempo con Bad Bunny emociona a los fanáticos.

Los atletas latinos tienen un futuro brillante, con pronósticos que sugieren que Fernando Mendoza, de descendencia cubana, podría ser un fuerte candidato para el draft de 2026. La representación latina en juegos importantes como el Super Bowl inspira a los jóvenes fanáticos y añade diversidad al deporte.