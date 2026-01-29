Bad Bunny se Prepara para su Histórica Presentación en el Super Bowl

Bad Bunny, o Benito como le dice su familia, visitó The Late Show con Stephen Colbert el 28 de enero de 2026, donde respondió el famoso Cuestionario de Colbert antes de su tan esperado show de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Esta presentación en el Super Bowl representa un momento crucial. Bad Bunny será el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el show como solista. Anteriormente, se presentó junto a Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV. La noticia se anunció el 28 de septiembre de 2025, después de la presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl de 2025.

Su anuncio para el show del Super Bowl LX ya rompió un récord, convirtiéndose en el anuncio de medio tiempo con más "me gusta", superando a artistas como Rihanna y Kendrick Lamar. La NFL destacó su base de fanáticos global y su influencia, esperando que su presentación atraiga a una audiencia aún mayor.

En su conversación, Benito compartió detalles de su vida personal. Escogió Scarface como su película de acción favorita, una decisión que llevó al cameo de Al Pacino en su video musical "Monaco" allá en 2023. Mencionó con humor que le tiene miedo a las cucarachas y que le encantan los olores navideños, como la canela y el pino.

Cuando le preguntaron sobre su sándwich favorito, eligió las tripletas, una delicia puertorriqueña rellena de bistec, cerdo y jamón en pan tostado, cubierta con varios ingredientes. "Lo que tú quieras, se le puede poner encima", bromeó. Recordó que su primer recuerdo estaba conectado con la Navidad, y que un personaje de un libro ilustrado fue su primer amor platónico a los cuatro años.

Durante este segmento, Bad Bunny describió el resto de su vida en cinco palabras. Hablando con Billboard, dijo "Feliz, retirado, comiendo y viviendo en Puerto Rico". Prefiere los perros sobre los gatos, aunque con humor, no está seguro si su perro mascota es real.

Aumentando la emoción, su show de medio tiempo del Super Bowl comenzará aproximadamente 90 minutos después del inicio del juego, alrededor de las 8:15 p.m. hora del este. Hay mucha especulación sobre posibles invitados especiales, con una encuesta que muestra a Cardi B como una opción probable debido a su éxito "I Like It".