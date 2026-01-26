PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Bad Bunny y Karol G se reúnen en el escenario por primera vez en una década

El 25 de enero de 2026, Bad Bunny y Karol G cantaron “Ahora Me Llama” juntos en el escenario por primera vez en casi una década en el Estadio Atanasio…

Jen Glorioso
(Photo by Monica Schipper/ Marc Piasecki/Getty Images for Vogue)

El 25 de enero de 2026, Bad Bunny y Karol G cantaron "Ahora Me Llama" juntos en el escenario por primera vez en casi una década en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. Fue la primera vez que interpretaron la canción juntos desde 2017.

Esta canción fue súper importante para el despegue de los dos artistas. Apareció en el primer álbum de Karol G, "Unstoppable," marcando su llegada a la escena musical.

El DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour de Bad Bunny tuvo tres noches con entradas agotadas en Medellín, atrayendo a más de 140,000 fanáticos. La presentación marcó el final de sus conciertos en Colombia. Antes de esto, emocionó al público con Bomba Estéreo el 23 de enero y con Arcángel el 24 de enero.

Después de su presentación, Bad Bunny expresó su admiración por Karol G, llamándola "una de las representantes de nuestra cultura y nuestra música a nivel mundial," según reportó Remezcla.

Karol G siguió con "LATINA FOREVA" y "Si Antes Te Hubiera Conocido." Esto ocurrió después de un descanso tras los rumores de su separación con Feid. Karol G será la estrella principal de Coachella, siendo la primera vez que tiene ese honor.

Los rumores sugieren que Karol G y Feid terminaron hace unos meses después de una relación de tres años, según compartió TMZ.

Los fanáticos compartieron su emoción por la reunión en las redes sociales. En Instagram, la usuaria ausomejen exclamó: "¡Hace años que no cantan juntos! ❤️ ¡qué regalo!" Mientras tanto, ruben.palacios.jr comentó: "¡Quiero una canción nueva de ellos con todas mis ganas!!!!" Algunos esperan que ella aparezca en el próximo show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny.

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. Después, su gira continúa a Buenos Aires, y luego se extiende a Brasil, Australia y Japón.

El artista también está nominado a los premios Grammy de 2026, programados para el 1 de febrero. Jeanette Hernandez reportó los detalles, con fotos de Chris Pizzello de AP y diseño de Alan Lopez para Remezcla.

Bad BunnyKarol G
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 17: Bad Bunny performs onstage at the 2025 iHeartRadio Music Awards at Dolby Theatre on March 17, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
Music10 Artistas Que Podrían Unirse a Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super BowlJen Glorioso
SANTIAGO, CHILE - MARCH 15: Feid performs during day 1 of Lollapalooza 2024 at Parque Cerrillos on March 15, 2024 in Santiago, Chile. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)
MusicFeid y Luis Fonsi lanzan el sencillo de salsa “Cambiaré” tras unir fuerzasJen Glorioso
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 19: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Peso Pluma performs at the Coachella Stage during the 2024 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 19, 2024 in Indio, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)
MusicLa Gira “Dinastía” de Peso Pluma Llega a TampaJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect