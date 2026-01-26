Bad Bunny y Karol G se reúnen en el escenario por primera vez en una década

El 25 de enero de 2026, Bad Bunny y Karol G cantaron "Ahora Me Llama" juntos en el escenario por primera vez en casi una década en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. Fue la primera vez que interpretaron la canción juntos desde 2017.

Esta canción fue súper importante para el despegue de los dos artistas. Apareció en el primer álbum de Karol G, "Unstoppable," marcando su llegada a la escena musical.

El DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour de Bad Bunny tuvo tres noches con entradas agotadas en Medellín, atrayendo a más de 140,000 fanáticos. La presentación marcó el final de sus conciertos en Colombia. Antes de esto, emocionó al público con Bomba Estéreo el 23 de enero y con Arcángel el 24 de enero.

Después de su presentación, Bad Bunny expresó su admiración por Karol G, llamándola "una de las representantes de nuestra cultura y nuestra música a nivel mundial," según reportó Remezcla.

Karol G siguió con "LATINA FOREVA" y "Si Antes Te Hubiera Conocido." Esto ocurrió después de un descanso tras los rumores de su separación con Feid. Karol G será la estrella principal de Coachella, siendo la primera vez que tiene ese honor.

Los rumores sugieren que Karol G y Feid terminaron hace unos meses después de una relación de tres años, según compartió TMZ.

Los fanáticos compartieron su emoción por la reunión en las redes sociales. En Instagram, la usuaria ausomejen exclamó: "¡Hace años que no cantan juntos! ❤️ ¡qué regalo!" Mientras tanto, ruben.palacios.jr comentó: "¡Quiero una canción nueva de ellos con todas mis ganas!!!!" Algunos esperan que ella aparezca en el próximo show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny.

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. Después, su gira continúa a Buenos Aires, y luego se extiende a Brasil, Australia y Japón.