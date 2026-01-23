Feid y Luis Fonsi lanzan el sencillo de salsa “Cambiaré” tras unir fuerzas

PodcastConcursosEventos
SANTIAGO, CHILE - MARCH 15: Feid performs during day 1 of Lollapalooza 2024 at Parque Cerrillos on March 15, 2024 in Santiago, Chile. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)
El cantante colombiano Feid y el artista puertorriqueño Luis Fonsi lanzaron una canción de salsa titulada "Cambiaré", marcando la primera incursión de Fonsi en el género de la salsa. La colaboración comenzó durante una sesión de composición en Los Ángeles, donde Fonsi se reencontró con los productores de "Despacito", Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Esta colaboración coincide con el aniversario del famoso éxito de Fonsi, "Despacito". Feid se unió a Torres y Rengifo, contribuyendo a la creación de esta nueva canción. El tema fusiona diferentes estilos con su sabor a salsa, un camino poco común para Fonsi, quien es conocido principalmente por sus baladas y éxitos pop.

Los fanáticos han respondido a "Cambiaré" con interpretaciones que vinculan la letra con la relación anterior de Feid. Creen que la canción hace referencia sutilmente a su romance pasado con la artista Karol G. Los dos, que estuvieron juntos durante tres años, se separaron amigablemente. Fuentes indican que la ex pareja mantiene una conexión amistosa después de su colaboración en "Verano Rosa" para el álbum de Karol.

La letra de "Cambiaré" cuenta una historia de lazos emocionales. Feid canta sobre sentimientos de dependencia hacia un amor del pasado, retratando a alguien que encuentra difícil superar una relación significativa. La producción de Torres y Rengifo busca transmitir arrepentimiento mientras mantiene un estilo musical animado.

El fondo instrumental combina letras reflexivas con un ritmo alegre. Esta mezcla está presente a lo largo de toda la canción, ya que evita la tristeza profunda, eligiendo un ritmo energético que inspira esperanza en lugar de melancolía.

La incursión de Feid en la salsa señala un cambio en su dirección musical. Anteriormente reconocido por sus temas urbanos y de reggaetón, esta canción muestra un aspecto diferente de su talento. No es su primera exploración en la salsa, ya que previamente experimentó con el género en una canción de 2016 con Diego Gale.

Fonsi eligió a Feid como socio creativo para este proyecto, en lugar de optar por un artista tradicional de salsa. "Lo obvio hubiera sido llamar a un artista de salsa", dijo Fonsi a Miami New Times. "Pero no quería que se sintiera predecible". También expresó su entusiasmo por probar algo nuevo y diferente: "Se siente como empezar de nuevo".

El video musical de "Cambiaré" fue dirigido por Carlos Pérez y está ambientado en las calles de Puerto Rico. Cuenta una historia visual directa que presenta a los cantantes interpretando directamente a la cámara de manera íntima, lo cual ha resonado con los espectadores.

La canción demuestra que las historias sentidas pueden combinarse con una producción vibrante. "Cambiaré" posiciona a Feid y Fonsi en la intersección de la narrativa musical y la expresión emocional, ofreciendo un nuevo giro en la escena del pop latino.

Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
