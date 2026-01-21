Karol G se une con Reebok para un regreso clásico

PodcastConcursosEventos
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: Karol G attends the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy)
Los fanáticos del pop y reggaetón quizás conocen a Karol G por sus éxitos que han encabezado las listas, pero ahora está entrando en un nuevo escenario: embajadora global de moda.

La cantante colombiana se ha asociado con el ícono de tenis Reebok en una colaboración de varios años que la coloca en el centro de una renovada campaña de Reebok Classics llamada "Nacido Clásico. Usado de por Vida." Esta colaboración marca un momento importante tanto para la marca como para la artista, cuya influencia en la música y el estilo sigue creciendo.

Reebok planea relanzar su querida línea Classics — piensa en siluetas atemporales como el Workout Plus, Freestyle Lo, Club C 85 y Classic Leather — todos hechos en 100% cuero genuino y disponibles en tallas para hombres, mujeres y unisex. Estos tenis renovados llegarán a las tiendas y a Reebok.com el 18 de febrero de 2026, con precios que buscan mantenerse accesibles sin dejar de estar a la moda.

En el video de lanzamiento de la campaña, filmado por la fotógrafa Renell Medrano, Karol G lidera una narrativa creativa que hace referencia a mujeres icónicas en la moda y la cultura — desde el estilo relajado de la Princesa Diana hasta los legendarios ejercicios de Jane Fonda — reimaginados con una perspectiva moderna. El proyecto no solo destaca los zapatos, sino también cómo se han entrelazado en momentos de estilo a través de las décadas.

Para Karol G, esto no es solo otro patrocinio — es algo personal. Ella ha hablado sobre crecer con Reebok Classics, recordando cómo ponerse un par cuando era niña le daba más confianza. Esa conexión emocional ahora influye en cómo está abordando este nuevo capítulo, poniendo su propio sello en cómo la marca se posiciona para la generación de hoy.

Como parte del acuerdo, Reebok aprovechará el alcance global y la influencia cultural de Karol G para contar historias, crear contenido creativo y futuras activaciones, haciéndola más que solo una cara en una campaña publicitaria. La asociación la alinea con una de las líneas de tenis más reconocidas de la historia — y trae a Reebok de vuelta al centro de atención de una manera importante.

Espera que esta colaboración evolucione más allá de solo calzado: ropa y accesorios adicionales co-diseñados e inspirados en su estilo e historia están en camino para las próximas temporadas. 

