Rosalía Llega Como Protagonista en la Temporada 3 de Euphoria

La estrella española del pop Rosalía oficialmente entra al emocionante mundo de Euphoria con su primer papel importante como actriz en la próxima tercera temporada de la exitosa serie de HBO. Después de haber contribuido música anteriormente — incluyendo la canción "Lo Vas a Olvidar" con Billie Eilish — Rosalía ahora aparece en el tráiler de Euphoria y en las fotos promocionales en personaje, dándonos un adelanto de un papel atrevido que los fans no han visto antes.

Las imágenes la muestran en una escena impactante en el Silver Slipper, usando un collarín ortopédico lleno de brillantes y bailando en un tubo, lo que sugiere una historia audaz ambientada en un club.

Antes de este proyecto, su trabajo en pantalla se limitaba a pequeñas apariciones, como en Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar — haciendo que este papel en Euphoria sea un gran salto en su carrera como actriz.