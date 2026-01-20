PodcastConcursosEventos
Rosalía Llega Como Protagonista en la Temporada 3 de Euphoria

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 15: Rosalía performs at the Coachella Stage during the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival on April 15, 2023 in Indio, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)
(Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

La estrella española del pop Rosalía oficialmente entra al emocionante mundo de Euphoria con su primer papel importante como actriz en la próxima tercera temporada de la exitosa serie de HBO. Después de haber contribuido música anteriormente — incluyendo la canción "Lo Vas a Olvidar" con Billie Eilish — Rosalía ahora aparece en el tráiler de Euphoria y en las fotos promocionales en personaje, dándonos un adelanto de un papel atrevido que los fans no han visto antes.

Las imágenes la muestran en una escena impactante en el Silver Slipper, usando un collarín ortopédico lleno de brillantes y bailando en un tubo, lo que sugiere una historia audaz ambientada en un club.

Antes de este proyecto, su trabajo en pantalla se limitaba a pequeñas apariciones, como en Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar — haciendo que este papel en Euphoria sea un gran salto en su carrera como actriz.

El casting de Rosalía ha generado mucho revuelo no solo por su fama musical sino también por su participación previa con el universo del show y su atractivo que cruza fronteras. La tercera temporada trae de vuelta a los favoritos de los fans como Zendaya y Jacob Elordi después de un salto narrativo de cinco años, prometiendo drama intenso cuando se estrene el 12 de abril en HBO Max. 

