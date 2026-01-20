PodcastConcursosEventos
Marcello Hernández y Feid Comparten el Escenario en Netflix is a Joke 2026

El festival Is a Joke de Netflix regresa en 2026 con una programación ambiciosa y colaboraciones inesperadas que ya están dando de qué hablar. El evento se llevará a cabo…

El festival Is a Joke de Netflix regresa en 2026 con una programación ambiciosa y colaboraciones inesperadas que ya están dando de qué hablar. El evento se llevará a cabo en mayo en Los Ángeles, y durante toda la semana habrá más de 350 eventos de comedia en vivo en lugares icónicos como el Hollywood Bowl, The Greek Theatre, el Intuit Dome, The Comedy Store, Laugh Factory y Hollywood IMPROV. El festival celebra tanto a las grandes figuras de la comedia como a las estrellas emergentes con shows de stand-up, presentaciones de variedad, grabaciones de podcasts y proyecciones exclusivas.

Uno de los momentos más destacados de la programación de este año es un show de comedia en español protagonizado por Marcello Hernández, miembro del elenco de Saturday Night Live, junto al astro de la música colombiana Feid. El dúo presentará lo que los organizadores están llamando el evento de comedia en español más grande que se haya realizado en el Hollywood Bowl, combinando humor y sabor cultural frente a una audiencia llena.

Las entradas para los eventos del festival salen a la venta el 23 de enero, y shows específicos — incluyendo la presentación de Hernández y Feid — estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Los ejecutivos de Netflix describen el festival como un momento especial donde los comediantes y los fanáticos se conectan a través de la risa compartida. Una parte de las ganancias de las entradas también apoyará a la Fundación de Parques del Condado de LA en los esfuerzos de restauración tras los incendios forestales.

El festival Is a Joke de este año subraya la creciente presencia de Netflix en la comedia en vivo, uniendo voces y formatos diversos en una celebración del humor y la comunidad. Con el tremendo éxito del reciente especial de Netflix de Marcello, "American Boy", creemos que este será un evento que no te puedes perder. Ojalá que después estos se conviertan en especiales de Netflix.

