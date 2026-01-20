La Gira “Dinastía” de Peso Pluma Llega a Tampa
El fenómeno de la música latina Peso Pluma se está preparando para una gira masiva en la primavera del 2026 con su "DINASTÍA by Peso Pluma & Friends Tour," trayendo toda la energía de sus corridos tumbados que están arrasando en las listas a sus fans por todos los Estados Unidos. La gira arranca el 1 de marzo en Seattle y pasará por más de 30 ciudades, celebrando el éxito de su álbum Dinastía junto con un elenco de estrellas y una producción en vivo de primer nivel.
Una de las paradas más esperadas para los fans de la Florida es el 18 de abril en Tampa, donde Peso Pluma va a prender el Benchmark International Arena con su presentación llena de energía. Este show se destaca como una de las fechas más importantes en el sur de la gira, dándole a los que escuchan en Tampa la oportunidad de vivir su espectáculo inmersivo cerquita de casa.
Además de Tampa, la gira pasa por ciudades importantes como San Francisco, Las Vegas, Denver, Houston y Nueva York, antes de terminar el 7 de mayo en Chicago. Los boletos salen a la venta el 21 de enero a las 10 a.m. hora local, con paquetes VIP adicionales que ofrecen beneficios como encuentros con el artista y mercancía exclusiva.
Para los fans que han seguido el ascenso de Peso Pluma desde ser una sensación de los corridos hasta convertirse en una estrella mundial, la gira Dinastía promete noches inolvidables llenas de sus éxitos más grandes y apariciones especiales por todo el país.
Mira la lista completa de fechas en el sitio web de Peso Pluma:
March 1: Seattle (Climate Pledge Arena)
March 3: San Francisco (Chase Center)
March 4: Sacramento, Calif. (Golden 1 Center)
March 6: Phoenix, Ariz. (Talking Stick Resort Amphitheatre)
March 8: San Bernardino, Calif. (Glen Helen Amphitheater)
March 10: Fresno, Calif. (Save Mart Center at Fresno State)
March 11: Anaheim, Calif. (Honda Center)
March 13: Las Vegas (T-Mobile Arena)
March 14: Chula Vista, Calif. (North Island Credit Union Amphitheatre)
March 15: Palm Desert, Calif. (Acrisure Arena)
March 18: San Jose, Calif. (SAP Center)
March 20: Inglewood, Calif. (Intuit Dome)
March 24: Albuquerque, N.M. (Isleta Amphitheater)
March 26: Denver (Ball Arena)
March 28: Salt Lake City, Utah (Maverik Center)
April 2: Houston (Toyota Center)
April 3: San Antonio (Frost Bank Center)
April 5: Laredo, Texas (Sames Auto Arena)
April 7: Austin, Texas (Moody Center)
April 10: Dallas (Dos Equis Pavilion)
April 12: Rogers, Ark. (Walmart AMP)
April 18: Tampa, Fla. (Benchmark International Arena)
April 24: Atlanta (Lakewood Amphitheatre)
April 25: Charlotte, N.C. (Truliant Amphitheater)
April 26: Raleigh, N.C. (Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek)
April 28: Bristow, Va. (Jiffy Lube Live)
April 30: New York (Madison Square Garden)
May 1: Belmont Park, N.Y. (UBS Arena)
May 2: Newark, N.J. (Prudential Center)
May 5: Reading, Pa. (Santander Arena)
May 7: Chicago (United Center)