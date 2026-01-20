La Gira “Dinastía” de Peso Pluma Llega a Tampa

El fenómeno de la música latina Peso Pluma se está preparando para una gira masiva en la primavera del 2026 con su "DINASTÍA by Peso Pluma & Friends Tour," trayendo toda la energía de sus corridos tumbados que están arrasando en las listas a sus fans por todos los Estados Unidos. La gira arranca el 1 de marzo en Seattle y pasará por más de 30 ciudades, celebrando el éxito de su álbum Dinastía junto con un elenco de estrellas y una producción en vivo de primer nivel.

Una de las paradas más esperadas para los fans de la Florida es el 18 de abril en Tampa, donde Peso Pluma va a prender el Benchmark International Arena con su presentación llena de energía. Este show se destaca como una de las fechas más importantes en el sur de la gira, dándole a los que escuchan en Tampa la oportunidad de vivir su espectáculo inmersivo cerquita de casa.

Además de Tampa, la gira pasa por ciudades importantes como San Francisco, Las Vegas, Denver, Houston y Nueva York, antes de terminar el 7 de mayo en Chicago. Los boletos salen a la venta el 21 de enero a las 10 a.m. hora local, con paquetes VIP adicionales que ofrecen beneficios como encuentros con el artista y mercancía exclusiva.

Para los fans que han seguido el ascenso de Peso Pluma desde ser una sensación de los corridos hasta convertirse en una estrella mundial, la gira Dinastía promete noches inolvidables llenas de sus éxitos más grandes y apariciones especiales por todo el país.

Mira la lista completa de fechas en el sitio web de Peso Pluma: