Tony y Valerie tienen tu par de entradas para ver a Pitbull

¡Escucha toda la semana para tener la oportunidad de ganar un par de entradas! Cuando escuches la señal, prepárate para ganar tu entrada a uno de los shows más populares del año.

¡Mr. Worldwide ha REGRESADO!

Pitbull llevará su gira “I’m Back” al Anfiteatro MIDFLORIDA Credit Union, con el invitado especial Lil Jon, ¡y este espectáculo promete ser una fiesta total!

Desde himnos que encabezan las listas hasta energía sin parar, Pitbull y Lil Jon harán que el público salte de principio a fin, ¡y tenemos la oportunidad para que tú estés allí!

