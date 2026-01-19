PodcastConcursosEventos
Tony y Valerie tienen tu par de entradas para ver a Pitbull

¡Escucha toda la semana para tener la oportunidad de ganar un par de entradas! Cuando escuches la señal, prepárate para ganar tu entrada a uno de los shows más populares…

smckenzie

¡Escucha toda la semana para tener la oportunidad de ganar un par de entradas! Cuando escuches la señal, prepárate para ganar tu entrada a uno de los shows más populares del año.

¡Mr. Worldwide ha REGRESADO!
Pitbull llevará su gira “I’m Back” al Anfiteatro MIDFLORIDA Credit Union, con el invitado especial Lil Jon, ¡y este espectáculo promete ser una fiesta total!

Desde himnos que encabezan las listas hasta energía sin parar, Pitbull y Lil Jon harán que el público salte de principio a fin, ¡y tenemos la oportunidad para que tú estés allí!

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 1/19-1/23/26
  • How Winner Is Being Selected: Listen to Win
  • When The Winner Is Being Selected: 1/19-1/23/26
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 5
  • What The Prize Is: A pair of tickets to see Pitbull at MIDFL AMP on May 16, 2026
  • Prize Value: $119.95
  • Who Is Providing The Prize: Live Nation

Pitbull
smckenzieWriter
