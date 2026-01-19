Listen For Your Chance To Win A Pair Of Tickets To See Gilberto Santa Rosa

Esta semana, 92.5 Máxima te da la oportunidad de ganar un par de boletos para ver en vivo al ícono de la salsa Gilberto Santa Rosa!
Conocido como “El Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa promete una noche llena de ritmo, pasión y grandes éxitos que pondrán a bailar a todos.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 1/19-1/23/26
- How Winner Is Being Selected: Listen to Win
- When The Winner Is Being Selected: 1/19-1/23/26
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 5
- What The Prize Is: A pair of tickets to see Gilberto Santa Rosa.
- Prize Value: $68.04
- Who Is Providing The Prize: Loud & Live