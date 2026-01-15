Shakira insinúa nuevo proyecto musical mientras continúa el rumor del himno del Mundial

Shakira ha puesto a todos a hablar sobre su participación en la música del Mundial 2026 con una publicación reciente en Instagram. Aparece junto al productor Alex Castillo. El mensaje dice "¡De vuelta al trabajo!"

El clip mostró un ritmo pegajoso, echándole más leña al fuego de los rumores sobre nuevas colaboraciones. Castillo, también conocido como AC, contribuyó a su canción "Soltera", que mezcló pop con su sonido característico. Los fans están ansiosos por otra colaboración musical.

AC ha trabajado anteriormente con Nicki Minaj y Justin Bieber, demostrando su amplio talento. También co-produjo "Me Gusta" con Anuel AA, estableciendo un récord en Spotify con más de nueve millones de reproducciones en su primera semana.

"Me Gusta" entró en el Hot Latin Songs de Billboard en el número 20, alcanzó el puesto número 6, y marcó el hit número 30 de Shakira en el Top 10. Llegó al primer lugar en las listas de México y Ecuador y subió al número dos en España, convirtiéndose en la canción latina más buscada en Shazam a principios de 2020.

Mucha gente en las redes piensa que el adelanto de Shakira podría estar relacionado con el himno del Mundial 2026. Su himno anterior "Waka Waka" se volvió legendario en los deportes del 2010. Como el himno oficial todavía no se ha revelado, los fans se preguntan si Shakira podría volver a ser el centro de atención mundial.

En la publicación de Instagram, Shakira aparece con maquillaje sencillo, cabello liso, una blusa azul y pantalones claros. Está colaborando con otro productor, Ruffy Duffy, como se muestra en las fotos de la sesión compartidas en las redes sociales.

La cuenta oficial de Spotify respondió a la publicación, preguntando "¿Música nueva en camino?" lo que aumentó aún más la emoción.

La casa de Shakira en Miami, destacada en la publicación, ha servido como un espacio esencial para sus trabajos creativos recientes. Las fotos la muestran haciendo música aquí, un lugar donde muchos proyectos exitosos han comenzado.