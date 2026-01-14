PodcastConcursosEventos
Demandan a Bad Bunny por $16 Millones por Grabación No Autorizada

Jen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Bad Bunny attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
(Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Bad Bunny está enfrentando una demanda de $16 millones. Supuestamente, la grabación de voz de una mujer, usada sin su permiso, aparece en dos canciones. Las canciones "Solo de Mi" de su álbum del 2018 y "EoO" de su álbum del 2025 incluyen el audio.

La grabación presenta a la mujer diciendo, "Mira, puñeta, no me quiten el perreo," que se hizo popular y fue usada en mercancía. La voz pertenece a Tainaly Y. Serrano Rivera. Ella afirma que nunca dio su consentimiento para su uso comercial.

Rivera y el productor Roberto J. Rosado se conocen desde sus días de universidad. Ella dice que la grabación vino de un mensaje de voz enviado por WhatsApp a petición de Rosado. Sin embargo, Rivera señala que nunca se firmó ningún contrato para usar la voz.

La demanda fue presentada el 5 de enero del 2026 en San Juan, Puerto Rico. Está dirigida contra Bad Bunny, su disquera y Rosado. Esta acción legal busca compensación por violar los derechos de privacidad y publicidad.

La grabación ganó más atención durante los conciertos en el Coliseo de Puerto Rico en el 2025. También fue usada en campañas promocionales y apareció en mercancía con la frase.

La canción "EoO" ha acumulado más de 757 millones de reproducciones en Spotify y 88 millones de vistas en YouTube. El álbum, que incluye esta canción, ganó Álbum del Año en los Premios Latin Grammy del 2025 y recibió seis nominaciones al Grammy.

Rivera se basa en las leyes de Puerto Rico, incluyendo la Ley Núm. 55-2012 y la Ley Núm. 139-2011, para apoyar su argumento. Estas leyes cubren los derechos morales y previenen el uso no autorizado de la voz de una persona.

La demanda establece, "No se firmó ningún contrato o acuerdo, licencia o autorización de ningún tipo," según la querella, destacando el uso no autorizado de la voz.

Este caso sigue a una demanda previa contra Bad Bunny. En el 2023, Carliz de la Cruz Hernández lo demandó por $40 millones por uso no autorizado de su voz en dos canciones. Su caso sigue sin resolverse en los tribunales puertorriqueños.

Los abogados de Serrano, José M. Marxuach Fagot y Joanna Bocanegra Ocasio, también representaron a Hernández en su demanda anterior. La acción legal de Serrano llega justo antes del show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny en febrero del 2026.

El equipo de Bad Bunny no ha comentado sobre la demanda actual. Mientras la situación se desarrolla, muchos estarán pendientes para ver cómo esta batalla legal impacta tanto su carrera como sus presentaciones futuras.

Bad Bunny
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
