Demandan a Bad Bunny por $16 Millones por Grabación No Autorizada

Bad Bunny está enfrentando una demanda de $16 millones. Supuestamente, la grabación de voz de una mujer, usada sin su permiso, aparece en dos canciones. Las canciones "Solo de Mi" de su álbum del 2018 y "EoO" de su álbum del 2025 incluyen el audio.

La grabación presenta a la mujer diciendo, "Mira, puñeta, no me quiten el perreo," que se hizo popular y fue usada en mercancía. La voz pertenece a Tainaly Y. Serrano Rivera. Ella afirma que nunca dio su consentimiento para su uso comercial.

Rivera y el productor Roberto J. Rosado se conocen desde sus días de universidad. Ella dice que la grabación vino de un mensaje de voz enviado por WhatsApp a petición de Rosado. Sin embargo, Rivera señala que nunca se firmó ningún contrato para usar la voz.

La demanda fue presentada el 5 de enero del 2026 en San Juan, Puerto Rico. Está dirigida contra Bad Bunny, su disquera y Rosado. Esta acción legal busca compensación por violar los derechos de privacidad y publicidad.

La grabación ganó más atención durante los conciertos en el Coliseo de Puerto Rico en el 2025. También fue usada en campañas promocionales y apareció en mercancía con la frase.

La canción "EoO" ha acumulado más de 757 millones de reproducciones en Spotify y 88 millones de vistas en YouTube. El álbum, que incluye esta canción, ganó Álbum del Año en los Premios Latin Grammy del 2025 y recibió seis nominaciones al Grammy.

Rivera se basa en las leyes de Puerto Rico, incluyendo la Ley Núm. 55-2012 y la Ley Núm. 139-2011, para apoyar su argumento. Estas leyes cubren los derechos morales y previenen el uso no autorizado de la voz de una persona.

La demanda establece, "No se firmó ningún contrato o acuerdo, licencia o autorización de ningún tipo," según la querella, destacando el uso no autorizado de la voz.

Este caso sigue a una demanda previa contra Bad Bunny. En el 2023, Carliz de la Cruz Hernández lo demandó por $40 millones por uso no autorizado de su voz en dos canciones. Su caso sigue sin resolverse en los tribunales puertorriqueños.

Los abogados de Serrano, José M. Marxuach Fagot y Joanna Bocanegra Ocasio, también representaron a Hernández en su demanda anterior. La acción legal de Serrano llega justo antes del show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny en febrero del 2026.