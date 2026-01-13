Recordando a Yeison Jiménez: Las 5 Mejores Canciones del Ícono de la Música Colombiana

El ícono de la música colombiana Yeison Jiménez, famoso por sus canciones conmovedoras, falleció a los 34 años en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026. El accidente ocurrió entre Paipa y Duitama, cobrando las vidas de Jiménez y su equipo. El avión, con número de registro N325FA, se estrelló alrededor de las 4:00 p.m. hora local.

La noticia de su muerte conmocionó tanto a Colombia como al mundo de la música. Una declaración reconociendo su influencia resonó con muchos: "Hoy, no solo nos despedimos de un artista; nos despedimos de un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas", dijo el equipo de Jiménez a Hollywood Life.

Yeison Jiménez cantó en concursos infantiles en Caldas. Lanzó su primera canción profesional, "Te deseo lo mejor", cuando era adolescente, y para 2013, produjo su álbum debut "Con el corazón – Vol. 1". Su sonido único comenzó a ganar atención en la radio y televisión local. En 2014, el éxito "Por qué la envidia" impulsó su perfil nacional.

Jiménez se convirtió en una figura clave en la música popular, dándole un nuevo giro al género en Colombia. Llenó el Movistar Arena de Bogotá en 2024, siendo el primero en su estilo en alcanzar este logro. En 2025, encabezó un concierto en el Estadio El Campín en Bogotá, atrayendo a una multitud masiva.

Fue juez en el programa de talentos de Caracol TV "Yo Me Llamo" durante su octava temporada en 2021. Este papel aumentó su exposición más allá de la música, impulsando su creciente imagen pública. Su participación en competencias notables no era nueva, ya que recibió varias nominaciones en los Premios Nuestra Tierra, incluyendo Artista Popular del Año. Canciones como "Aventurero", "Ni Tengo Ni Necesito" y "Hasta La Madre" le valieron reconocimiento en estas categorías.

En 2022, obtuvo nominaciones en Premios Juventud y Premios Lo Nuestro por "Tu Amante", destacando su atractivo cruzado con elementos de mariachi. Estos honores mostraron su impacto significativo en la música y la cultura.