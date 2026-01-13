Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro Reciben las Nominaciones Principales

Los premios Premio Lo Nuestro 2026 presentaron a los principales contendientes. Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro recibieron cada uno 10 nominaciones. "Honrando lo que Somos" es el tema de este evento, que se transmitirá en vivo el 19 de febrero a las 7 p.m. ET por Univision y estará disponible para ver en VIX.

La elegibilidad cubrió del 30 de septiembre de 2024 al 1 de octubre de 2025. Los ganadores se determinan por las reproducciones en Uforia, las transmisiones de Univision Radio, datos de streaming y un panel de expertos. Cuarenta y cuatro categorías diversas esperan ser juzgadas.

Los fans tienen hasta el 26 de enero para votar en premiolonuestro.com. Bad Bunny, con 24 premios anteriores, ocupa el tercer lugar en victorias de todos los tiempos, detrás de Shakira y Marc Anthony. Carín León lideró las nominaciones de 2025, igualando a Becky G, subrayando su influencia en la música mexicana.

Beéle, Fuerza Regida y Karol G aseguraron cada uno 8 nominaciones. Karol G está empatada en el cuarto lugar en total de premios, con 27. Xavi obtuvo 7 nominaciones; J Balvin, Shakira y otros recibieron 6 nominaciones cada uno.

Shakira lidera históricamente con 38 premios. Alejandro Fernández tiene 14 premios y recibió el Premio a la Excelencia 2025 por más de 30 años en la música.

Artistas emergentes como Alleh, Clave Especial y Esaú Ortiz brillan en las categorías de revelación. Los nominados incluyen grandes nombres como Marc Anthony y Romeo Santos, añadiendo a la intensa competencia.

"No Me Sé Rajar" de Alejandro Fernández encabezó las listas de música regional mexicana por undécima vez, destacando la amplitud del evento.

Los nominados a Álbum del Año incluyen *Debí Tirar Más Fotos* de Bad Bunny, *Cosa Nuestra* de Rauw Alejandro y *Tropicoqueta* de Karol G. Las giras que marcan el camino incluyen a Shakira y Maná.

Las categorías muestran una amplia gama de música, incluyendo pop, urbano, tropical y música mexicana. El género urbano presenta estrellas como J Balvin y Wisin & Yandel, quienes tienen numerosos premios.

Por otro lado, Maluma, con 12 premios, y Camilo encabezan en pop, mostrando un equilibrio entre talento establecido y nuevo. Otras categorías se enfocan en tropical, con Olga Tañón en segundo lugar en premios, y música mexicana liderada por Intocable en premios grupales.

Romeo Santos y Marc Anthony son los favoritos en la competencia de Artista del Año. Este evento celebra logros destacados.