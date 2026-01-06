Los Álbumes de Música Latina Más Esperados del 2026

La música latina tuvo un gran aumento en ingresos, alcanzando $490.3 millones en la primera mitad del 2025. Eso es un aumento del 5.9 por ciento comparado con el 2024, superando por mucho el crecimiento del 0.9 por ciento del mercado musical de Estados Unidos. Este aumento demuestra el gran amor que la gente tiene por los ritmos latinos y sugiere un año lleno de lanzamientos de álbumes muy esperados.

La mayoría de estos ingresos, como $481.6 millones, vinieron de servicios de streaming. Las suscripciones pagadas solitas llegaron a $271.1 millones, un salto del 11.2 por ciento. Los streams con anuncios añadieron otros $174.1 millones. Durante este tiempo, la música latina capturó el 8.8 por ciento de los ingresos musicales al por mayor en Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo género musical de más rápido crecimiento en el país.

El año pasado, álbumes como Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, Lux de Rosalía, y Tropicoqueta de Karol G causaron revuelo. Con artistas produciendo álbumes que mezclan géneros y exploran temas importantes, la gente está esperando con ansias ver qué viene después.

Este año promete nuevos discos de varios artistas. Feid deja atrás su personaje de Ferxxo e introduce Ferxxo Vs. Feid, marcando un cambio en su dirección musical. Álvaro Díaz está dando pistas de una nueva canción, "PARANOIA," con Tainy, como parte de su próximo trabajo después de SAYONARA. Los fans están emocionados por el debut de Tokischa en el 2026.

Julieta Venegas, ahora con WME, expresó su felicidad, diciendo, "Estoy muy feliz grabando canciones que pronto serán parte de mi nuevo álbum," le dijo Venegas a Rolling Stone. El próximo álbum de Charly Gynn, $in $uerte, Nacimos Bendecidos, se espera para esta primavera.

Peso Pluma se mantiene activo después de Éxodo del 2024 y trabajando con Tito Double P. Mientras tanto, el próximo álbum de El Malilla se enfoca en boleros, corridos y bachata. Los innovadores siguen empujando límites, incluyendo a Dillom, cuyo tercer álbum experimenta con dance-punk, mostrado en su nueva canción, "Rojo Profundo."

Nuevos talentos como Casi con Si El Tiburón Se Come El Cable y Nando García con Lover Man planean lanzar a principios de este año. Kenia Os está dando pistas de un proyecto con el misterioso adelanto "K De...". Junior H se está preparando para lanzar su octavo álbum de estudio en febrero, comenzando con "Culpable."

Tini planea construir sobre el éxito de "Una Noche Más" y "36 Vidas" con su nuevo álbum FUTTTURA más adelante en el año. Juanes lo mezcla con una nueva canción "Muérdeme," con Bomba Estéreo, indicando nuevo trabajo después de Vida Cotidiana.

Camilo, trabajando en su quinto disco, presenta "Maldito ChatGPT," añadiendo un giro a su música continua. Al mismo tiempo, Bomba Estéreo está de vuelta en el estudio, posiblemente lanzando su primer álbum desde Deja.

Bad Gyal muestra sus últimos sencillos, "Fuma" y "Última Noche," con Ozuna, ofreciendo un adelanto de lo que viene. Al mismo tiempo, Xavi colabora con Manuel Turizo y Grupo Frontera en nuevas canciones, dando pistas de un álbum de seguimiento a su debut.