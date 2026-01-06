PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Canciones del 2016 Que Todavía Nos Encantan en el 2026

Dieciséis éxitos del 2016 siguen cautivando a los fanáticos de la música en el 2026. Una década completa después, estas canciones mantienen su atractivo, representando un momento importante en la…

Jen Glorioso
MIAMI, FL - APRIL 28: Fuego and J Balvin perform onstage at the Billboard Latin Music Awards at Bank United Center on April 28, 2016 in Miami, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images)
(Photo by Rodrigo Varela/Getty Images)

Dieciséis éxitos del 2016 siguen cautivando a los fanáticos de la música en el 2026. Una década completa después, estas canciones mantienen su atractivo, representando un momento importante en la historia de la música.

El viaje comienza con "Me Rehúso" de Danny Ocean, famosa por sus sintetizadores pegajosos que iluminan las pistas de baile. "Reggaetón Lento (Bailemos)" de CNCO es otra joya, un éxito en spanglish de su álbum debut.

"Soy Peor" de Bad Bunny muestra su surgimiento como potencia del trap. Este año, él es la estrella principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX. Las canciones de J Balvin "Safari" y "Ginza" de su álbum del 2016 contribuyeron al fenómeno del "Latino Gang".

"To My Love" de Bomba Estéreo, remezclada por Tainy, se destacó en el 2016 con sus silbidos nostálgicos. Jennifer Lopez y Marc Anthony interpretaron una versión de "Olvídame y Pega la Vuelta" en los Latin Grammys del 2016.

"Bailar" de Deorro y Elvis Crespo jugó un papel clave en fusionar los ritmos electrónicos con el sabor latino. "Siempre Es Viernes En Mi Corazón" de Alex Anwandter se convirtió en un éxito electro-pop, y "Chupa Chupa" de Ms Nina y Chico Sonido destacó la tendencia del neoperreo.

"Tomboy" de Princess Nokia, de *1992 Deluxe*, causó sensación. "It's My Brown Skin" de Helado Negro, de *Private Energy*, también resonó, capturando el espíritu de la época. La colaboración de Ricky Martin y Maluma en "Vente Pa' Ca" consolidó a Maluma como un colaborador esencial.

"Hasta El Amanecer" de Nicky Jam se mantuvo como favorita en las discotecas. "Me Vas a Extrañar" de Banda MS sirvió como himno después de una ruptura, mientras que "Antes De Morirme" de C. Tangana y Rosalía mostró su talento.

"Chantaje" de Shakira y Maluma reflejó el sonido del 2016.

Ese año abrió el camino para el ascenso de la música latina a la corriente principal. El impulso llevó a "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Este exitazo dominó los servicios de streaming y YouTube, manteniéndose en el primer lugar durante 16 semanas.

La canción estableció nuevos récords, co-escrita por Erika Ender, quien hizo historia en el Billboard Hot 100. Ender dijo que la canción "empodera a las mujeres" y demuestra que "todo es posible" según declaró a CultureView MIA. A pesar de su éxito, enfrentó desaires en los Grammys.

Estas canciones, estrellas y la ola de "Despacito" continúan resonando con los amantes de la música, recordándoles un período vibrante en la música diez años después.

J BalvinMusic
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
MALAGA, SPAIN - OCTOBER 13: Feid, aka Ferxxo, performs on stage during Latin GRAMMY Sessions Urbano at La Malagueta Bullring on October 13, 2023 in Malaga, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images for The Latin Recording Academy)
MusicLos Álbumes de Música Latina Más Esperados del 2026Jen Glorioso
LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 14: Bad Bunny accepts the Grammy for Best Latin Pop or Urban Album for 'YHLQMDLG' onstage during the 63rd Annual GRAMMY Awards at Los Angeles Convention Center on March 14, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)
MusicEl Momento GRAMMY de Bad Bunny: Cómo un Álbum Profundamente Puertorriqueño se Convirtió en un Punto de Inflexión CulturalJennifer Eggleston
J Balvin y Residente hacen las paces antes de Año Nuevo
MusicJ Balvin y Residente hacen las paces antes de Año NuevoJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect