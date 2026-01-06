Canciones del 2016 Que Todavía Nos Encantan en el 2026

Dieciséis éxitos del 2016 siguen cautivando a los fanáticos de la música en el 2026. Una década completa después, estas canciones mantienen su atractivo, representando un momento importante en la historia de la música.

El viaje comienza con "Me Rehúso" de Danny Ocean, famosa por sus sintetizadores pegajosos que iluminan las pistas de baile. "Reggaetón Lento (Bailemos)" de CNCO es otra joya, un éxito en spanglish de su álbum debut.

"Soy Peor" de Bad Bunny muestra su surgimiento como potencia del trap. Este año, él es la estrella principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX. Las canciones de J Balvin "Safari" y "Ginza" de su álbum del 2016 contribuyeron al fenómeno del "Latino Gang".

"To My Love" de Bomba Estéreo, remezclada por Tainy, se destacó en el 2016 con sus silbidos nostálgicos. Jennifer Lopez y Marc Anthony interpretaron una versión de "Olvídame y Pega la Vuelta" en los Latin Grammys del 2016.

"Bailar" de Deorro y Elvis Crespo jugó un papel clave en fusionar los ritmos electrónicos con el sabor latino. "Siempre Es Viernes En Mi Corazón" de Alex Anwandter se convirtió en un éxito electro-pop, y "Chupa Chupa" de Ms Nina y Chico Sonido destacó la tendencia del neoperreo.

"Tomboy" de Princess Nokia, de *1992 Deluxe*, causó sensación. "It's My Brown Skin" de Helado Negro, de *Private Energy*, también resonó, capturando el espíritu de la época. La colaboración de Ricky Martin y Maluma en "Vente Pa' Ca" consolidó a Maluma como un colaborador esencial.

"Hasta El Amanecer" de Nicky Jam se mantuvo como favorita en las discotecas. "Me Vas a Extrañar" de Banda MS sirvió como himno después de una ruptura, mientras que "Antes De Morirme" de C. Tangana y Rosalía mostró su talento.

"Chantaje" de Shakira y Maluma reflejó el sonido del 2016.

Ese año abrió el camino para el ascenso de la música latina a la corriente principal. El impulso llevó a "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Este exitazo dominó los servicios de streaming y YouTube, manteniéndose en el primer lugar durante 16 semanas.

La canción estableció nuevos récords, co-escrita por Erika Ender, quien hizo historia en el Billboard Hot 100. Ender dijo que la canción "empodera a las mujeres" y demuestra que "todo es posible" según declaró a CultureView MIA. A pesar de su éxito, enfrentó desaires en los Grammys.