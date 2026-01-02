J Balvin y Residente hacen las paces antes de Año Nuevo

El 31 de diciembre, J Balvin y Residente compartieron una foto en Instagram, mostrando que se reconciliaron después de su pelea pública. Esta publicación marcó su reconciliación después de los pleitos que comenzaron en 2021 por los Latin Grammys.

Todo empezó cuando Balvin criticó los Latin Grammys del 2021, diciendo que no reconocen lo suficiente a los artistas. Residente respondió con una crítica, comparando la música de Balvin con un "carrito de hot dogs" en un video de Instagram. La pelea se puso más fuerte en 2022 cuando Residente lanzó "BZRP Music Sessions #49," una canción de tiradera con Bizarrap. Esta canción llegó al puesto No. 22 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y ahora tiene más de 203 millones de vistas.

Recientemente, Balvin presentó "BZRP Music Sessions #62/66," otra colaboración con Bizarrap. No mencionó la canción anterior de Residente. En la víspera de Año Nuevo, los dos artistas publicaron una foto de ellos sonriendo, Balvin con una camiseta casual y jeans, Residente usando una camiseta y pantalones cargo.

En el pie de foto, Balvin escribió en español, diciendo, "Ante la enormidad de las cosas que pasan en el mundo, esta posiblemente sea una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no están de acuerdo en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos reunimos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, el tiempo siempre tiene la razón," dijo J Balvin a Billboard.

La noticia se regó rápido y recibió el apoyo de muchas figuras de la industria musical, incluyendo a Maluma y Yandel. Bizarrap, quien trabajó con ambos artistas, comentó, "Gracias por esto, a los dos." Esto viene después de otra reconciliación para Balvin, ya que recientemente hizo las paces con Bad Bunny durante un concierto en México.