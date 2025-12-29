Los Simpsons Presentan a Los Tigres Del Norte en Nuevo Episodio

Los Tigres Del Norte aparecerán en Los Simpsons este domingo, interpretando "El Corrido de Pedro y Homero" en el episodio titulado "The Fall Guy-Yi-Yi." Su participación es un homenaje a la cultura latina y a sus fieles seguidores.

La noticia fue compartida por FOX y la banda a través de las redes sociales y la prensa el viernes 26 de diciembre de 2025. El episodio mostrará a Homero Simpson como el doble de acción secreto de Pedro, mejor conocido como el Hombre Abeja.

El corrido de la banda es una canción narrativa con raíces en la música tradicional mexicana. Los corridos frecuentemente cuentan historias de héroes y eventos históricos, lo que hace que esta sea una participación única. El impacto duradero de Los Tigres Del Norte explora con frecuencia temas de migración e identidad.

César Mazariegos, el escritor del episodio, describió la colaboración como un "reconocimiento a nuestros fans latinoamericanos," especialmente a la audiencia mexicana. "¿Qué mejor manera de terminar que con un 'corrido' que recapitula la historia del querido comediante físico Pedro y su doble de acción convertido en amigo, 'Homero' Simpson?" dijo Mazariegos a Rolling Stone.

Los Tigres Del Norte compartieron su emoción por unirse al icónico programa. "Estamos profundamente agradecidos y muy felices por este momento especial en nuestra historia, siendo parte del mundo de Los Simpsons," dijeron. La música de la banda ha trascendido muchas barreras culturales y conectado diferentes generaciones.

Las imágenes muestran a la banda como personajes animados en un escenario de Springfield, preparando la escena para el episodio. Otros invitados en el episodio incluyen al director Alejandro González Iñárritu y al actor de doblaje Humberto Vélez.

Mazariegos reveló que elegir a Los Tigres Del Norte fue una decisión fácil debido a su influencia en su juventud. "Cuando supimos que aceptaron, no pude estar más emocionado," agregó Mazariegos.

Los Tigres Del Norte se unirán a una lista de invitados musicales en Los Simpsons, como U2, Paul McCartney y los Red Hot Chili Peppers. Recientemente, Bad Bunny colaboró con el programa en un cortometraje de YouTube.