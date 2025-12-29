La Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico Trajo Enormes Beneficios Económicos

La residencia de 31 shows de Bad Bunny en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, generó un impulso económico de al menos $176.6 millones a través de salarios e impuestos.

Comenzando el 11 de julio de 2025, estos conciertos atrajeron a más de medio millón de espectadores, terminando el 20 de septiembre. Indira Luciano Montalvo de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras comentó: "Los enfoques metodológicos varían según el estudio, lo que hace que las estimaciones varíen", le dijo a Rolling Stone.

Según Discover Puerto Rico, los visitantes gastaron alrededor de $200 millones en alojamiento, transporte y comida durante el evento. La investigación de Gaither International muestra un estimado de $733 millones en beneficios, incluyendo un mejor reconocimiento mundial.

No solo los grandes sectores se beneficiaron. Las ventas de artesanías se dispararon, con las ventas de máscaras aumentando un 340%, mientras que las librerías locales reportaron un aumento del 280% en la venta de libros puertorriqueños. Los músicos de salsa, bomba y plena vieron un aumento promedio del 65% en sus ingresos.

La serie presentó una variedad de artistas locales como Chuwi. El miembro Wester Aldarondo habló sobre el valor agregado de la residencia. "Creo que hay un valor invisible que es difícil de medir", mencionó Aldarondo sobre la mayor exposición, hablando con Rolling Stone.

Otros grupos como Los Pleneros de la Cresta y Los Sobrinos participaron en la residencia, enriqueciendo la escena musical local.

Los negocios locales se beneficiaron de varias maneras. Por ejemplo, un taxista reportadamente logró pagar una casa con el aumento de las tarifas, y el diseñador de ropa artesanal Herman Nadal satisfizo la alta demanda, incluso atrayendo clientes famosos.

Aparte de las ganancias financieras, la residencia pareció cambiar las percepciones de Puerto Rico, transformándolo de solo un lugar de vacaciones a un centro cultural. Este cambio animó a otros sectores, generando un interés continuo.

Descrito como un momento clave en la historia cultural y económica de Puerto Rico, Javier Hernández Acosta señaló: "El efecto Bad Bunny es real... Cualquier cosa conectada a este fenómeno de Benito aumenta en valor", dijo Hernández Acosta a Rolling Stone.