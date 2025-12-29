Daddy Yankee se presentará en ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’

Daddy Yankee se presentará en vivo desde Puerto Rico para "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2026." La presentadora Roselyn Sánchez lo acompañará en el escenario. El evento se transmitirá en vivo el 31 de diciembre a las 8 p.m. hora del este por ABC, y lo podrás ver al día siguiente por streaming en Hulu.

En Times Square de Nueva York, Ryan Seacrest y Rita Ora compartirán el escenario con la artista principal Diana Ross. Otros artistas en Nueva York incluyen a Ciara, LE SSERAFIM, Little Big Town y Maren Morris. Mientras tanto, en Chicago, Chance the Rapper será el anfitrión y se presentará junto a Jamila Woods.

Rob Gronkowski y Julianne Hough presentarán el segmento de Las Vegas, que contará con 50 Cent, Demi Lovato y Charlie Puth. En la Costa Oeste, podrás disfrutar de Mariah Carey, Zara Larsson, New Kids on the Block y DJ Cassidy's Pass the Mic Live! con Busta Rhymes y Wyclef Jean.

Entre los artistas adicionales están Post Malone en Nashville, Chappell Roan en Kansas City, y Pitbull y 4 Non Blondes. Este show conecta a las audiencias de todo Estados Unidos, destacando diferentes estilos de música.