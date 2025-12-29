PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Daddy Yankee se presentará en ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’

Daddy Yankee se presentará en vivo desde Puerto Rico para “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2026.” La presentadora Roselyn Sánchez lo acompañará en el escenario. El…

Jen Glorioso
Artistas Latinos MÁS RICOS Del Mundo En El 2024
Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video

Daddy Yankee se presentará en vivo desde Puerto Rico para "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2026." La presentadora Roselyn Sánchez lo acompañará en el escenario. El evento se transmitirá en vivo el 31 de diciembre a las 8 p.m. hora del este por ABC, y lo podrás ver al día siguiente por streaming en Hulu.

En Times Square de Nueva York, Ryan Seacrest y Rita Ora compartirán el escenario con la artista principal Diana Ross. Otros artistas en Nueva York incluyen a Ciara, LE SSERAFIM, Little Big Town y Maren Morris. Mientras tanto, en Chicago, Chance the Rapper será el anfitrión y se presentará junto a Jamila Woods.

Rob Gronkowski y Julianne Hough presentarán el segmento de Las Vegas, que contará con 50 Cent, Demi Lovato y Charlie Puth. En la Costa Oeste, podrás disfrutar de Mariah Carey, Zara Larsson, New Kids on the Block y DJ Cassidy's Pass the Mic Live! con Busta Rhymes y Wyclef Jean.

Entre los artistas adicionales están Post Malone en Nashville, Chappell Roan en Kansas City, y Pitbull y 4 Non Blondes. Este show conecta a las audiencias de todo Estados Unidos, destacando diferentes estilos de música.

Daddy Yankee, conocido como el "Rey del Reggaetón," se hizo famoso con su álbum del 2004 "Barrio Fino" y el éxito "Gasolina." Esta canción le presentó el reggaetón al mundo, aumentando significativamente las ventas de música latina. Reflexionando sobre el impacto de "Gasolina," dijo: "Con 'Gasolina,' abrimos la puerta para que el reggaetón caminara por todo el mundo," le dijo a Billboard.

Daddy Yankee
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
SAN JUAN, PUERTO RICO - JULY 25: (L-R) Luis Hernández, Jorge Hernandez, Hernan Hernandez and Eduardo Hernández of Los Tigres Del Norte perform onstage during the 2024 Premios Juventud Awards at Coliseo Jose Miguel Agrelot on July 25, 2024 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Jaydee Lee/Getty Images)
EntertainmentLos Simpsons Presentan a Los Tigres Del Norte en Nuevo EpisodioJen Glorioso
KEY BISCAYNE, FL - APRIL 02: Enrique Iglesias and girlfriend Anna Kournikova watch as Venus Williams plays her semifinal match against Serena Williams at the Sony Ericsson Open at the Crandon Park Tennis Center on April 2, 2009 in Key Biscayne, Florida. (Photo by Al Bello/Getty Images)
EntertainmentEnrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto bebéJen Glorioso
LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 30: Becky G attends "REBBECA" LA Premiere on November 30, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by JC Olivera/Getty Images for State of the Art)
EntertainmentEl documental de Becky G llega a NetflixJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect