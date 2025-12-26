Peso Pluma y Tito Double P: Revolucionando los Corridos con ‘Dinastía’

Peso Pluma y Tito Double P han lanzado su álbum colaborativo "Dinastía," transformando el sonido de los corridos modernos. El álbum salió el 26 de diciembre, con 14 canciones que exploran temas como el amor y los obstáculos de la vida en la cultura mexicana.

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, se unió con Tito Double P, también conocido como Jesús Roberto Laija. Los dos primos se encontraron por primera vez en Culiacán, Sinaloa, encendiendo una ola musical que los llevaría a nuevas alturas. Su estilo, llamado corridos tumbados, mezcla historias tradicionales con contenido atrevido y nuevo.

En el panorama musical en evolución, cerraron el 2025 por todo lo alto, con Tito en el cuarto lugar y Peso en el quinto en la lista de fin de año de los mejores artistas latinos de Billboard. "Dinastía" se siente como un regalo navideño, profundizando en temas de poder, herencia y progreso. El álbum, lanzado a través de Double P Records, es el resultado de más de un año de dedicación, incluyendo una revisión importante debido a las reglas más estrictas de México contra los narcocorridos.

La canción "dopamina" se destaca, con sonidos atmosféricos y toques de tuba. Las letras exploran el atractivo del lujo, mencionando marcas exclusivas y lugares desde Roma hasta Dublín, entregadas de una manera bien callejera. La portada del álbum muestra a los hermanos bíblicos en duelo, Jacob y Esaú, simbolizando la conexión familiar y musical de los artistas.

Antes de que el álbum se lanzara completamente, un video teaser titulado "intro" fue publicado en plataformas digitales, con imágenes relacionadas con la lucha libre mexicana y una aparición de la actriz Kate del Castillo. La campaña enfatizó el tema familiar del álbum, preparando el camino para el mensaje unido del dúo.

"Podemos tener nuestras diferencias, pero más allá de esas, somos uno," le dijo Peso Pluma a Billboard. Tito habló sobre el proceso creativo, enfatizando la necesidad de adaptarse y cambiar las letras en respuesta a los cambios sociales. "Tuvimos que quitar algunas canciones, cambiar letras y volver al estudio," compartió.

"Dinastía" ofrece variedad, presentando canciones de amor junto con corridos que retratan tanto la perseverancia como el desamor. Tito destacó la importancia del tono y los instrumentos sobre las letras para transmitir emoción. La evolución musical invita a los oyentes a conectarse con la tradición sin glorificar lo negativo.