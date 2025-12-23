Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto bebé

El 17 de diciembre de 2025, Enrique Iglesias y Anna Kournikova compartieron una sorpresa bien linda, anunciando el nacimiento de su cuarto hijo con una publicación conjunta en Instagram. El mensaje decía: "My Sunshine 12.17.2025" (Mi rayito de sol).

Han mantenido en secreto los detalles sobre su nuevo bebé, como el nombre o si es niño o niña. Este chiquitín se une a la familia, trayendo alegría a sus hermanitos Nicholas y Lucy, que son gemelos y tienen 8 años, y su hermanita Mary de 5 años, a quien cariñosamente le dicen Masha.

La historia de esta pareja comenzó en el 2001 cuando se conocieron durante la filmación del video de su canción "Escape". Cuando llegue el 2026, van a celebrar 25 años juntos. En agosto pasado, dieron una pista sobre su nueva adición publicando una foto de zapatitos de bebé bien chiquiticos.

Ellos viven en Indian Creek, Miami. Conocido por su lujo, es donde Iglesias, de 50 años, y Kournikova, de 44, disfrutan de una vida más tranquila, manteniendo los asuntos familiares privados con pocas apariciones públicas y raramente comparten fotos.

Iglesias lanzó "Final (Vol. 2)" en marzo de 2024, que llegó al número 6 en la lista de Álbumes de Pop Latino de Billboard. Incluye colaboraciones con las estrellas más grandes del reggaetón. Entre sus logros está el récord de tener más canciones en el número 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

En una entrevista del 2022, Iglesias destacó que su enfoque está en la familia, compartiendo con Billboard: "Mi prioridad ahora es mi familia. Mis hijos son mi todo". Todavía está activo en la música, con éxitos del pasado como "Be With You" y "Bailamos" que llegaron al número 1 en el Billboard Hot 100.

Después de retirarse temprano del tenis en el 2003, cuando estaba en el octavo lugar del mundo, Kournikova ahora se enfoca en su hogar y ocasionalmente aparece en promociones de fitness. La pareja frecuentemente usa las redes sociales para hacer anuncios, prefiriendo publicaciones sencillas y directas.

Aunque mantienen una vida familiar mayormente privada, el interés en ellos sigue creciendo. El nacimiento de los gemelos en el 2017 inicialmente se filtró por TMZ antes de su anuncio oficial meses después. El nacimiento de Mary en el 2020 siguió un patrón similar, usando Instagram para el anuncio.