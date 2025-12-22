Rauw Alejandro Celebra la Cultura Dominicana en el Concierto Gratuito ‘Noche Caribeña’

Rauw Alejandro regresó a la República Dominicana con "Noche Caribeña," un concierto gratis en el Parque Eugenio María de Hostos en Santo Domingo, el sábado 13 de diciembre. Fue tremendo show después de dos años de gira con el exitoso "Cosa Nuestra World Tour" que anduvo llenando estadios.

Alejandro anunció el evento con un video bien divertido en las redes sociales, donde compartió comidas típicas dominicanas mientras sintonizaba una radio antigua con su tema de bachata "SILENCIO." Su presentación incluyó sus grandes éxitos, pasos de baile que pusieron a todos a gozar, y colaboraciones especiales con leyendas dominicanas y estrellas del género urbano.

La presentación fue un homenaje a la rica herencia musical de la República Dominicana, incluyendo merengue y bachata, mientras que el vestuario llamativo de Alejandro, diseñado por el talentoso Miguel Genao, le dio un toque de estilo único.

Rolling Stone lo ha llamado "el mejor showman de la música latina," mientras que Billboard describió su gira como "una clase magistral de cómo hacer un espectáculo."

Con "Cosa Nuestra" y "Cosa Nuestra: Capítulo 0," Alejandro se conecta con los ritmos puertorriqueños, abrazando la salsa, la plena y la bomba. Sus inicios en YouTube y SoundCloud lo ayudaron a construir su base de fans con una mezcla dinámica de reggaetón y pop.

Este concierto fue el regalo de Alejandro para los fanáticos dominicanos que lo han apoyado durante todo su camino. El evento gratuito destacó la importancia de la comunidad y la conexión, alejándose de los típicos shows exclusivos.

A principios del 2025, recibió el Premio a la Herencia Hispana por sus contribuciones a la música.

El 'Cosa Nuestra Tour' arrancó en abril en Seattle, recorriendo las principales ciudades de Estados Unidos antes de irse para Europa. Entre los momentos más destacados están las noches con entradas agotadas en Los Angeles con una temática divertida de los años 60.

Los álbumes de Alejandro subieron bien alto en las listas. "Cosa Nuestra" llegó al número uno de Álbumes Latinos y alcanzó el puesto seis en el Billboard 200. Sus canciones, inspiradas por Héctor Lavoe y Willie Colón, mezclan la nostalgia con el alma vibrante puertorriqueña.