PODRÍAS GANAR PASES ANUALES CON 92.5 Maxima

La temporada de fiestas resplandece por todo Walt DisneyWorld Resort, y en esta época especial, ¡92.5 Maxima quiere regalarles un año de magia de Disney a ti y a tus seres queridos!

Con un Pase Anual de Walt Disney World, un día común se vuelve inolvidable. Como la primera vez que ves a Mickey

Mouse. Ese “¡Guao!” al ver los fuegos artificiales. O la sensación que tienes cuando disfrutas de todos los adornos

festivos.

Y como un Passholder, no querrás perderte ni un solo momento. Festivales internacionales de arte, flores y sabores.

Tradiciones nuevas con atracciones y Personajes queridos. O darte un chapuzón en nuestros Parques Acuáticos de Disney. Y cerrar el año con preciados recuerdos navideños en El Lugar Más Mágico y Más Navideño Del Mundo.

¡Participa hoy para tu oportunidad de ganar con 92.5 Maxima!

Contest Rules: