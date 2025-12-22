PODRÍAS GANAR PASES ANUALES CON 92.5 Maxima

La temporada de fiestas resplandece por todo Walt DisneyWorld Resort, y en esta época especial, ¡92.5 Maxima quiere regalarles un año de magia de Disney a ti y a tus seres queridos!
Con un Pase Anual de Walt Disney World, un día común se vuelve inolvidable. Como la primera vez que ves a Mickey
Mouse. Ese “¡Guao!” al ver los fuegos artificiales. O la sensación que tienes cuando disfrutas de todos los adornos
festivos.
Y como un Passholder, no querrás perderte ni un solo momento. Festivales internacionales de arte, flores y sabores.
Tradiciones nuevas con atracciones y Personajes queridos. O darte un chapuzón en nuestros Parques Acuáticos de Disney. Y cerrar el año con preciados recuerdos navideños en El Lugar Más Mágico y Más Navideño Del Mundo.
¡Participa hoy para tu oportunidad de ganar con 92.5 Maxima!
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Text To Win
- Dates Of Contest: 12/22-12/31/25
- How Winner Is Being Selected: Random Selection
- When The Winner Is Being Selected: 12/22-12/31/25
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 8
- What The Qualifying Prize Is: 1 Day Walt Disney World Them Park Tickets
- What is the Grand Prize: Four (4) Disney Pixie Dust Passes
- Qualifying Prize Value: $305.66
- Grand Prize Value: $520.79
- Who Is Providing The Prize: Disney & WYUU