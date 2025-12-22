J Balvin y Bad Bunny Comparten Disculpas Emotivas en el Escenario en México

Ha pasado mucho tiempo desde que queríamos escuchar esto. Bad Bunny y J Balvin oficialmente hicieron las paces y reavivaron su amistad frente a miles de fanáticos en México el 21 de diciembre. Este fue un evento memorable ya que el dúo no había actuado junto desde el 2021.

Bad Bunny es conocido por compartir el escenario durante su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, así que los fans se llevaron la sorpresa más grande cuando J Balvin se unió a Benito en el escenario.

En el escenario, ambos se elogiaron y se mostraron respeto mutuo. J Balvin mostró su aprecio, diciendo: "Y ahora, hermano, somos dos hombres de pie, representando a los latinos donde quiera que vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga." Bad Bunny respondió calurosamente y le agradeció por abrir puertas para el género urbano. Bad Bunny admitió que se disculpó hace mucho tiempo, pero los dos dijeron que estaban "esperando el momento perfecto" para compartir el escenario juntos.

Además de la emotiva reunión, también interpretaron éxitos como "La Canción" y "Qué Pretendes" de su exitoso álbum del 2019 *Oasis*. También tocaron otros hits, incluyendo "Si Tu Novio Te Deja Sola" y "I Like It," que cuenta con Cardi B.

El desacuerdo comenzó en el 2022 por una disputa con Residente sobre el reconocimiento del reggaetón en los Latin Grammy. Después de su primera aparición conjunta desde la pelea, los fans se volcaron a las redes sociales, publicando comentarios como el de Jaseri Sánchez, quien emocionada escribió: "¡Qué clase de milagro es este! J Balvin y Bad Bunny."

El concierto, lleno de sorpresas, también incluyó a Natanael Cano en el escenario de "La Casita". Bad Bunny, conocido fuera del escenario como Benito Martínez Ocasio, casi se tropieza—reconociendo un pequeño percance anterior.

La reconciliación fue lo más destacado de la última noche, parte de ocho shows con entradas agotadas en la bulliciosa ciudad. Invitados especiales como Feid y Julieta Venegas se unieron durante la gira, atrayendo a más de 520,000 fanáticos emocionados.